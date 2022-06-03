СБУ знешкодила групу наркодилерів, які збирали розвіддані для росіян (відео)

За даними відомства, мережа наркодилерів, крім поширення амфетаміну, збирала для російських спецслужб інформацію про місця дислокації українських військ у північних областях країни.

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СБУ заявила про знешкодження міжнародного злочинного угруповання, яке передавало російським окупантам розвіддані та доходи від наркобізнесу. Масштабну операцію українська спецслужба провела у Києві та Чернігові.

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За даними СБУ, угруповання щомісяця переправляло в Росію понад 3 млн у гривневому еквіваленті, отриманих від оптової торгівлі амфетаміном.

"Гроші виводили через російську біржу криптовалют, а їх кінцеві одержувачі — особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора, — повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. — Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних про переміщення і дислокацію українських військ”.

До угруповання входило понад 20 осіб, які продавали наркотики у Київській, Чернігівській і Сумській областях. Клієнтів вони знаходили у спеціалізованих телеграм-каналах.

Під час обшуків у підозрюваних виявили велику партію, підготовлених до продажу психотропів та обладнання для розфасування наркотиків, а також комп'ютери та засоби зв'язку. Двох організаторів угруповання затримали. Наразі правоохоронні органи ведуть слідство, щоб притягти до відповідальності всіх членів ОЗУ.

Нагадаємо, наприкінці травня Служба безпеки України повідомила про викриття російського агента на підприємстві українського оборонного комплексу "Укроборонпром". За інформацією спецслужби, працівник одного з підприємств публічно виправдовував російське вторгнення і закликав колег підтримати ворожі війська. У прокуратурі уточнили, що йдеться про провідного інженера-конструктора державного підприємства "Антонов".

30 травня стало відомо, що СБУ затримала голову Первомайської громади та депутата Миколаївської області за звинуваченням у державній зраді. Підозрювані допомагали російським військам і заважали мирним жителям чинити опір загарбникам, унаслідок чого населений пункт був окупований.