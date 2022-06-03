СБУ обезвредила группу наркодилеров, собиравших разведданные для россиян (видео)

По данным ведомства, сеть наркодилеров помимо распространения амфетамина собирала для российских спецслужб информацию о местах дислокации украинских войск в северных областях страны.

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СБУ заявила об обезвреживании международной преступной группировки, передававшей российским оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса. Масштабную операция украинская спецслужба провела в Киеве и Чернигове.

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По данным СБУ, группировка ежемесячно переправляла в Россию более 3 млн в гривневом эквиваленте, полученных от оптовой торговли амфетамином.

"Деньги выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб страны-агрессора, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Кроме того, в составе ОПГ действовала разветвленная сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора данных о дислокации и перемещении украинских войск".

В группировку входило более 20 человек, которые продавали наркотики в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Клиентов они находили в специализированных телеграмм-каналах.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили большую партию, подготовленных к продаже психотропов и оборудование для расфасовки наркотиков, а также компьютеры и средства связи. Двух организаторов группировки задержали. Сейчас правоохранительные органы ведут следствие, чтобы привлечь к ответственности всех членов ОПГ.

Напомним, в конце мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российского агента на предприятии украинского оборонного комплекса "Укроборонпром". По информации спецслужбы, работник одного из предприятий публично оправдывал российское вторжение и призывал коллег поддержать вражеские войска. В прокуратуре уточнили, что речь идет о ведущем инженере-конструкторе государственного предприятия "Антонов".

30 мая стало известно, что СБУ задержала главу Первомайской общины и депутата Николаевской области по обвинению в государственной измене. Подозреваемые помогали российским войскам и мешали мирным жителям оказывать сопротивление захватчикам, в результате населенный пункт был оккупирован.