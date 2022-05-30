СБУ задержала главу громады и депутата Николаевской области по обвинению в госизмене (фото)

По данным силовиков, подозреваемые оказывали ВС РФ различную помощь и мешали мирным жителям оказывать сопротивление захватчикам, из-за чего населенный пункт был оккупирован.

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании главы Первомайской территориальной громады и депутата Первомайского поселкового совета по подозрению в совершении государственной измены. Об этом информирует пресс-центр регионального управления СБУ.

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Как утверждают силовики, задержанные чиновники Николаевской области содействовали ВС РФ и оказывали оккупантам различную помощь. По данным СБУ, глава громады и местный депутат предоставляли российским военнослужащим жилье в нескольких населенных пунктах, обеспечивали их продовольствием и техническими ресурсами.

По словам правоохранителей, подозреваемые также мешали местным жителям оказывать сопротивление оккупационным подразделениям и оборонять один из населенных пунктов, в результате чего село перешло под контроль ВС РФ.

Чиновникам Николаевской области объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 111 — "Государственная измена";

ч.2. ст. 28 — "Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

В случае, если суд докажет вину задержанных чиновников Николевской области — им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] СБУ задержала чиновников Николаевской области по обвинению в госизмене

Напомним, ранее СБУ задержала единокровного брата экс-нардепа от "Партии регионов" Олега Царева. Правоохранители обвиняют Михаила Царева в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий на территории Днепропетровской области.

Также сообщалось, что СБУ задержала сына экс-нардепа из-за пророссийской пропаганды. Речь идет о сыне бывшего парламентария от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого, который пытался выехать за границу.