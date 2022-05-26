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Украина Российско-украинская война

Призывал сдаваться: СБУ задержала сына экс-нардепа из-за пророссийской пропаганды (фото)

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Задержанный в наручниках, обвинение СБУ, агитация в интересах врага, пророссийская пропаганда
Фото: СБУ | За пропаганду войны и поддержку оккупантов киевлянину грозит тюрьма

По информации журналистов, речь идет о сыне бывшего нардепа от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого. Правоохранители задержали парня, когда тот пытался скрыться за границей. Теперь по статье "пропаганда войны" ему грозит до трех лет заключения.

Контрразведка СБУ задержала киевлянина, который в соцсетях вел активную агитацию в интересах российских оккупантов, сообщает пресс-служба ведомства. В Instagram он распространял "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.

"Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним, — отметили в пресс-службе. — Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался скрыться за границу, где планировал скрываться. Впрочем, сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста".

Следователи спецслужбы направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Что известно о подозреваемом?

По данным спецслужбы, задержанный — сын бывшего народного депутата Украины. Источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о сыне экс-нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрия Витвицкого.

Витвицкий-старший известен тем, что в 2012 году предлагал изменить текст гимна Украины. Он предлагал начинать его так: "Слава Богу, в Україні є і правда, і воля. Вже нам, браття-українці, усміхнулась доля…". Его законопроект Рада не стала рассматривать.

Служба безопасности Украины регулярно сообщает о задержаниях вражеских агитаторов. К примеру, в апреле СБУ заявила, что главу суда в оккупированному Новоайдарске Луганской области подозревают в государственной измене и содействию стране-агрессору. По приказу новых руководителей она вела агитацию среди подчиненных, предлагая им признать оккупационную власть.

Немного ранее Служба безопасности объявила о разоблачении двух сотрудников госкомпании "Укрзализныця", которых подозревают в сотрудничестве с ВС РФ. Один из них — сотрудник центрального офиса компании в Киеве — с начала полномасштабного вторжения России призывал коллег поддержать оккупантов, рассылая вражескую агитацию в служебных мессенджерах.