Призывал сдаваться: СБУ задержала сына экс-нардепа из-за пророссийской пропаганды (фото)

По информации журналистов, речь идет о сыне бывшего нардепа от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого. Правоохранители задержали парня, когда тот пытался скрыться за границей. Теперь по статье "пропаганда войны" ему грозит до трех лет заключения.

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Контрразведка СБУ задержала киевлянина, который в соцсетях вел активную агитацию в интересах российских оккупантов, сообщает пресс-служба ведомства. В Instagram он распространял "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины.

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"Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним, — отметили в пресс-службе. — Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался скрыться за границу, где планировал скрываться. Впрочем, сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста".

Следователи спецслужбы направили в суд обвинительный акт по статье 436 (пропаганда войны) УК Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Что известно о подозреваемом?

По данным спецслужбы, задержанный — сын бывшего народного депутата Украины. Источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о сыне экс-нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрия Витвицкого.

Витвицкий-старший известен тем, что в 2012 году предлагал изменить текст гимна Украины. Он предлагал начинать его так: "Слава Богу, в Україні є і правда, і воля. Вже нам, браття-українці, усміхнулась доля…". Его законопроект Рада не стала рассматривать.

Служба безопасности Украины регулярно сообщает о задержаниях вражеских агитаторов. К примеру, в апреле СБУ заявила, что главу суда в оккупированному Новоайдарске Луганской области подозревают в государственной измене и содействию стране-агрессору. По приказу новых руководителей она вела агитацию среди подчиненных, предлагая им признать оккупационную власть.

Немного ранее Служба безопасности объявила о разоблачении двух сотрудников госкомпании "Укрзализныця", которых подозревают в сотрудничестве с ВС РФ. Один из них — сотрудник центрального офиса компании в Киеве — с начала полномасштабного вторжения России призывал коллег поддержать оккупантов, рассылая вражескую агитацию в служебных мессенджерах.