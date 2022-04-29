Планировали захватить АЭС: СБУ задержала под Николаевом трех оккупантов РФ (видео)

По информации украинских спецслужб, также была задержана экс-помощница главаря боевиков Александра Захарченко. Женщине удавалось длительное время скрываться.

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В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех российских солдат, прятавшихся в заброшенных здания возле райцентра Вознесенск. Они входили в группировку, пытавшуюся захватить Южно-Украинскую атомную электростанцию. Об это сообщает пресс-служба СБУ.

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Вблизи Николаева правоохранители также обнаружили российский тайник с противотанковым оружием, в том числе противотанковым ракетным комплексом "Корнет" и гранатометы российского производства.

Также в Днепропетровской области силовики обнаружили и задержали помощницу руководства так называемой "ДНР". Ранее она была помощницей Александра Захарченко, бывшего главы правительства "ДНР", убитого в августе 2018 года.

Как отмечает спикер СБУ Артем Дехтяренко, женщина присоединилась к боевикам в 2016 г.

"Она отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для российских СМИ, в том числе о прибытии из Российской Федерации так называемых гуманитарных конвоев", — отмечают в правоохранительных органах.

По материалам СБУ объявлено о подозрении двум лицам, которых российская оккупационная власть назначила руководителями Херсонской областной и городской администраций в захваченном городе. Очевидно, речь идет о Владимире Сальдо, новом председателе обладминистрации, и Александре Кобце, которого РФ поставила на должность городского головы.

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В Луганской области в государственной измене и содействию стране-агрессору подозревают главу суда в оккупированному Новоайдарске.

"Злоумышленница согласилась сотрудничать с врагом в обмен на обещание о так называемом повышении в структуре судовой власти "ЛНР", — прокомментировал Андрей Дехтяренко. По указанию новых руководителей она проводила агитацию среди подчиненных о признании оккупационной власти.

В Киевской области правоохранителям удалось установить личности еще ряда российских солдат 15-ой бригады Центрального военного округа РФ, которых обвиняют в совершении военных преступлений и жестокого отношения с людьми в Новобогдановке. Это позволит привлечь виновных к ответственности, уверены в СБУ.

Еще одним коллаборантом считают жителя Демидова Вышгородского района Киевской области. Мужчину обвиняют в том, что во время оккупации населенного пункта он помогал расквартировать российских солдат и обустраивать в жилых кварталах снайперские точки.

Напомним, херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов назвал Одессу и Николаев русскими городами, которые "ждут освобождения от нацизма". По его словам, "их освобождение — это вопрос времени".

Также украинская разведка сообщила, что в Луганской области нашли застреленным местного коллаборанта.