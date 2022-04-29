В Луганской области нашли застреленным местного коллаборанта, —ГУР

В Новоайдаре неизвестные расстреляли Павла Шароградского, который после оккупации поселка сдавал россиянам местных патриотов.

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В Новоайдаре Луганской области нашли мертвым местного коллаборациониста Павла Шароградского. Мужчину убили выстрелом в голову, также на его теле обнаружили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. О пропаже предателя стало известно 25 апреля: его похитили из здания Счастьинской райгосадминистрации, где он участвовал в совещании с оккупантами.

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Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем", уточнили в ГУР. Одно время он возглавлял коммунальное учреждение "Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех", числился учредителем общественной организации "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, однако позиционировал себя как обеспеченного человека.

"После оккупации Новоайдара Шароградский предложил новым хозяевам свои услуги, — отметили в пресс-службе ГУР. — Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами".

В отношении Павла Шароградского украинские правоохранительыне органы открыли уголовное производство по факту государственной измены. Теперь выясняются обстоятельства, причины и мотивы его убийства.

Напомним, 20 апреля в Херсоне расстреляли блогера Валерия Кулешова, которого подозревают в связях с оккупантами. Кулешова расстреляли утром у подъезда его дома в Шуменском микрорайоне. Погибший находился в автомобиле Mazda.

20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. Павел Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году. Являлся владельцем трех и директором двух компаний и общественной организации. Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо после захвата города войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения. Также он был на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с РФ, в том числе работа "Комитета спасения за мир и порядок".