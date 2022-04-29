На Луганщині знайшли застреленого місцевого колаборанта, —ГУР

У Новоайдарі невідомі розстріляли Павла Шароградського, який після окупації селища здавав росіянам місцевих патріотів.

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У Новоайдарі на Луганщині знайшли мертвим місцевого колабораціоніста Павла Шароградського. Чоловіка вбили пострілом у голову, також на його тілі виявили поранення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. Про зникнення зрадника стало відомо 25 квітня: його викрали з будівлі Щастинської райдержадміністрації, де брав участь у нараді з окупантами.

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Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем", уточнили у ГУР. У свій час він очолював комунальну установу "Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх", вважався засновником громадської організації "Новоайдарська січ". Ніякого бізнесу чи високоприбуткової роботи не мав, проте позиціював себе як забезпечену людину.

"Після окупації Новоайдара Шароградський запропонував новим господарям свої послуги, — зазначили в пресслужбі ГУР. — Надавав ворогові інформацію про патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами".

Щодо Павла Шароградського українські правоохоронці органи відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради. Наразі з'ясовують обставини, причини та мотиви його вбивства.

Нагадаємо, 20 квітня в Херсоні розстріляли блогера Валерія Кулешова, якого підозрюють у зв'язках з окупантами. Кулешова розстріляли вранці біля під'їзду будинку в Шуменському мікрорайоні. Загиблий був в автомобілі Mazda.

20 березня в Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. Павло Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" у 2020 році. Був власником трьох та директором двох компаній та громадської організації. Колишнього мера Херсона Володимира Сальдо після захоплення міста військами РФ помічено на акції на підтримку російського вторгнення. Також він був на "нараді", на якій обговорювали співробітництво з РФ, зокрема роботу "Комітету порятунку за мир та порядок".