Планували захопити АЕС: СБУ затримала під Миколаєвом трьох окупантів РФ (відео)
За інформацією українських спецслужб, також затримано експомічницю ватажка бойовиків Олександра Захарченка. Жінці вдавалося тривалий час переховуватися.
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У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України затримали трьох російських солдатів, які ховалися в занедбаних будинках біля райцентру Вознесенськ. Вони входили в угруповання, яке намагалося захопити Південноукраїнську атомну електростанцію. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Поблизу Миколаєва правоохоронці також виявили російську схованку з протитанковою зброєю, зокрема з протитанковим ракетним комплексом "Корнет" та гранатометами російського виробництва.
Також у Дніпропетровській області силовики виявили та затримали помічницю керівництва так званої "ДНР". Раніше вона була помічницею Олександра Захарченка, колишнього глави уряду "ДНР", убитого у серпні 2018 року.
Як зазначає речник СБУ Артем Дехтяренко, жінка приєдналася до бойовиків у 2016 р.
"Вона відповідала за їхнє медійне розкручування і готувала поставні сюжети для російських ЗМІ, зокрема про прибуття з Російської Федерації так званих гуманітарних конвоїв", — зазначають у правоохоронних органах.
За матеріалами СБУ оголошено про підозру двом особам, яких російська окупаційна влада призначила керівниками Херсонської обласної та міської адміністрацій у захопленому місті. Очевидно, йдеться про Володимира Сальдо, нового голови обладміністрації, та Олександра Кобця, якого РФ поставила на посаду міського голови.
У Луганській області в державній зраді та сприянні країні-агресору підозрюють голову суду в окупованому Новоайдарську.
"Зловмисниця погодилася співпрацювати з ворогом в обмін на обіцянку про так зване підвищення в структурі судової влади "ЛНР", — прокоментував Андрій Дехтяренко. За вказівкою нових керівників, вона проводила агітацію серед підлеглих про визнання окупаційної влади.
У Київській області правоохоронцям вдалося встановити особи ще низки російських солдатів 15-ої бригади Центрального військового округу РФ, яких звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та жорстоких відносин з людьми в Новобогданівці. Це дозволить притягти винних до відповідальності, впевнені у СБУ.
Ще одним колаборантом вважають мешканця Демидова Вишгородського району Київської області. Чоловіка звинувачують у тому, що під час окупації населеного пункту він допомагав розквартирувати російських солдатів та облаштовувати в житлових кварталах снайперські точки.
Нагадаємо, херсонський колаборант Кирило Стремоусов назвав Одесу та Миколаїв російськими містами, які "чекають на звільнення від нацизму". За його словами, "їхнє звільнення — це питання часу".
Також українська розвідка повідомила, що на Луганщині знайшли застреленого місцевого колаборанта.