Закликав здаватися: СБУ затримала сина екснардепа через проросійську пропаганду (фото)

За інформацією журналістів, йдеться про сина колишнього нардепа від партії БЮТ Дмитра Вітвицького. Правоохоронці затримали хлопця, коли той намагався втекти за кордон. Тепер за статтею "пропаганда війни" йому загрожує до трьох років ув'язнення.

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Контррозвідка СБУ затримала киянина, який у соцмережах вів активну агітацію на користь російських окупантів, повідомляє пресслужба відомства. В Instagram він поширював "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував російську агресію проти України.

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"Також він публічно закликав громадян здаватися ворогові та співпрацювати з ним, — зазначили у пресслужбі. — Щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував ховатися. Втім, співробітники СБУ оперативно викрили та затримали ворожого пропагандиста".

Слідчі спецслужби направили до суду обвинувальний акт за статтею 436 (пропаганда війни) КК України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Що відомо про підозрюваного?

За даними спецслужби, затриманий — син колишнього народного депутата України. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про сина екснардепа від "Блоку Юлії Тимошенко" Дмитра Вітвицького.

Вітвицький-старший відомий тим, що у 2012 році пропонував змінити текст гімну України. Він пропонував починати його так: "Слава Богу, в Україні є і правда, і воля. Вже нам, браття-українці, посміхнулась доля...". Його законопроєкт Рада не почала розглядати.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання ворожих агітаторів. Наприклад, у квітні СБУ заявила, що голову суду в окупованому Новоайдарську Луганської області підозрюють у державній зраді та сприянні країні-агресору. За наказом нових керівників вона вела агітацію серед підлеглих, пропонуючи їм визнати окупаційну владу.

Трохи раніше Служба безпеки оголосила про викриття двох співробітників держкомпанії "Укрзалізниця", яких підозрюють у співпраці з ЗС РФ. Один із них — співробітник центрального офісу компанії в Києві — з початку повномасштабного вторгнення Росії закликав колег підтримати окупантів, розсилаючи ворожу агітацію у службових месенджерах.