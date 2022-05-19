Подозревается в диверсиях: СБУ задержала единокровного брата "регионала" Олега Царева

По данным следствия, Михаил Царев получал указания от своих российских кураторов и готовил серию взрывов в Днепропетровской области.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали единокровного брата бывшего заместителя главы фракции Партии регионов Олега Царева, который пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинской спецслужбы, родственник бывшего пособника Виктора Януковича надеялся на быстрое продвижение и оккупацию российскими войсками центральных регионов Украины. Брат Олега Царева ожидал скорейшего входа войск РФ в Днепропетровскую область, где ему была обещана должность главы Днепропетровской ОГА.

Однако, когда ожидания не оправдались, он начал получать от своих российских кураторов задания, целью которых была дестабилизация ситуации в регионе, путем подрывной деятельности. Сообщается, что брат Олега Царева готовил серию взрывов на объектах инфраструктуры, но сотрудники СБУ на раннем этапе выявили и предотвратили опасность.

"В ходе обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, брат Царева проживал в Днепре с 2014 года. Он не разделял политической позиции действующей власти и желал возвращения Януковича, при котором его брат занимал высокую должность. При этом все 8 лет, мужчина вел неприметный образ жизни, поддерживая связь с братом, который скрывался в России.

В настоящее время ему объявили о подозрении согласно ст. 113 (Диверсионная деятельность) УК Украины и в ближайшие дни планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подтверждение Олега Царева

Бывший народный депутат и соратник Януковича Олег Царев в своем Telegram подтвердил, что СБУ задержала его брата — Михаила Царева. Он сообщил, что Михаил — его сводный брат, и его вина заключалась лишь в том, что у него такая же фамилия, как и у Олега Царева.

"Судя по фото задержанного, которое демонстрирует СБУ, это Михаил Царев…по всем каналам говорят об аресте моего сводного брата, чья вина лишь в том, что у нас с ним одна фамилия", — написал он в Telegram

Напомним, сотрудники СБУ по состоянию на 21 апреля обнаружили сотни интернет-агентов, действовавших в интересах РФ, а также нейтрализовали более 250 мощных хакерских атак, обезвредили 10 ботоферм и заблокировали около 50 тысяч аккаунтов в соцсетях.

В Киевской области 15 марта был замечен бывший нардеп Олег Царев, который скрывается от украинских правоохранителей с 2014 года. Он прибыл под Киев с российскими оккупантами, чтобы раздать жителям неподконтрольных Киеву населенных пунктов гуманитарную помощь.