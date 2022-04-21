СБУ обнаружила сотни интернет-агентов, работающих на оккупантов

Служба безопасности Украины нейтрализовала 250 кибератак и заблокировала 50 тыс. аккаунтов в соцсетях.

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За два месяца СБУ нейтрализовала более 250 мощных хакерских атак, обезвредила десяток ботоферм и заблокировала около 50 тыс. аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

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Служба безопасности Украины также обнаружила сотни интернет-агентов, действовавших в интересах страны-агрессора.

Так, в Запорожье сотрудники ведомства нашли ботоферму на более чем 50 тыс.фейковых аккаунтов, которой управляли из России. Через поддельные страницы распространялась неправдивая информация о войне в Украине и оправдывалось вторжение на территорию страны.

Как уточняет Артем Дехтяренко, спикер СБУ, злоумышленники использовали специальное телекоммуникационное оборудование, разместив его в не жилом помещении.

Сотрудники СБУ изъяли аппаратные комплексы ботофермы, около 500 GSM-модулей, более 3 тыс. SIM-карточек.

В Киеве СБУ заблокировала сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые агенты страны-оккупанта призывали к уничтожению украинского народа как нации. Организатора удалось задержать. "Это киевлянин, который в начале российского вторжения создал ряд интернет-ресурсов и пропагандировал через них антиукраинский контент. Тем самым он популяризировал и оправдывал действия оккупантов в Украине", — рассказывает Дехтяренко.

В Одессе сотрудники СБУ ликвидировали ячейку пророссийского общественного объединения под названием "Рабочий фронт Украины" и помешали попыткам расшатать общественно-политическую ситуацию на юге. За время полномасштабной войны пособники страны-агрессора успели напечатать большую партию материалов антиукраинского содержания, а также пытались распространять запрещенную в стране коммунистическую символику.

Лидеров и активных участников пророссийского движения задержали.

Напомним, что СБУ разоблачила двух сотрудников "Укрзалізниці", сотрудничавших с ВС РФ. Один из задержанных помогал российской армии освоиться на местности во время оккупации Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Также Фокус писал о том, что Служба безопасности Украины задержала агентов ФСБ в Днепре.