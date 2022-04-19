СБУ задержала ДРГ агентов ФСБ в Днепре (видео)

Задержанные рассказали, что их группа была сформирована еще в 2015 году и сразу получила статус законсервированной, лишь периодически выполняя поручения ФСБ.

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В Днепре сотрудниками Службы безопасности Украины была установлена диверсионно-разведывательная группа из трех местных жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

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После задержания агенты ФСБ сознались, что вели разведывательную и диверсионную деятельность в городе. Их группа была сформирована в 2015 году и сразу же законсервирована. Время от времени они выполняли поручения кураторов ФСБ.

Несколько недель назад группа получила новые задания: усиленно следить за объектами критической и военной инфраструктуры, а также поджечь помещения патриотических общественных организаций для формирования в РосСМИ выгодной "картинки".

Кроме того, одним из заданий группы было вступить в ряды Территориальной обороны и раздобыть данные о функционировании штабов Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины. Реализовать эту задачу диверсантам не удалось: они были разоблачены и задержаны сотрудниками СБУ.

Ранее СБУ разоблачила двух топ-сотрудников "Укрзализныци", которые сотрудничали с вооруженными силами Российской Федерации. Один из задержанных, по данным правоохранителей, помогал ВС РФ освоиться на местности во время оккупации Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Также Фокус рассказывал, что в Одессе задержали коллаборантов, которые запугивали местное население. По данным СБУ, представители криминалитета, сотрудничая с оккупационными войсками РФ, должны были охотиться на правоохранителей и проукраинских активистов. В частности в ходе масштабной спецоперации СБУ совместно с Нацполицией задержали лидеров известных в криминальных кругах "авторитетов" — "Эмиля Варшавского" и "Пайзулаева".