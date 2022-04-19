СБУ затримала ДРГ агентів ФСБ у Дніпрі (відео)

Затримані розповіли, що їхня група сформувалася ще у 2015 році й одразу набула статусу законсервованої, лише періодично виконуючи доручення ФСБ.

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У Дніпрі співробітниками Служби безпеки України було встановлено диверсійно-розвідувальну групу з трьох місцевих жителів, повідомляє пресслужба відомства.

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Після затримання агенти ФСБ зізналися, що вели розвідувальну та диверсійну діяльність у місті. Їхня група була сформована у 2015 році та відразу ж законсервована. Іноді вони виконували доручення кураторів ФСБ.

Декілька тижнів тому група отримала нові завдання: посилено стежити за об'єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування в РосЗМІ вигідної "картинки".

Крім того, одним із завдань групи було вступити до лав Територіальної оборони та роздобути дані про функціонування штабів Національної гвардії України та Збройних Сил України. Реалізувати це завдання диверсантам не вдалося: їх викрили та затримали співробітники СБУ.

Раніше СБУ викрила двох топспівробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали зі збройними силами Російської Федерації. Один із затриманих, за даними правоохоронців, допомагав ЗС РФ освоїтися на місцевості під час окупації Бучі, Гостомеля та Ворзеля.

Також Фокус розповідав, що в Одесі затримали колаборантів, які залякували місцеве населення. За даними СБУ, представники криміналітету, співпрацюючи з окупаційними військами РФ, мали полювати на правоохоронців і проукраїнських активістів. Зокрема в ході масштабної спецоперації СБУ спільно з Нацполіцією затримали лідерів відомих у кримінальних колах "авторитетів" — "Еміля Варшавського" та "Пайзулаєва".