В Одесі затримали колаборантів, які залякували місцеве населення (відео)

За даними СБУ, представники криміналітету, співпрацюючи з окупаційними військами РФ, мали полювати на правоохоронців та проукраїнських активістів.

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Після провалу так званої "спеціальної військової операції", під час якої загарбникам не вдалося взяти під контроль ключові українські міста, Росія використовує кримінальний елемент для дестабілізації ситуації на місцях. Як повідомила пресслужба Служби безпеки України, в Одесі нейтралізували потужне злочинне угруповання, члени якого співпрацювали з військами РФ.

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Зокрема в ході масштабної спецоперації СБУ спільно з Нацполіцією затримали лідерів відомих у кримінальних колах "авторитетів" — "Еміля Варшавського" та "Пайзулаєва".

Також повідомляють, що деякі члени злочинних угруповань навіть записалися до лав Територіальної оборони та збирали інформацію про українських військових на Одещині, їхні наміри та місцеперебування з метою передачі даних противнику.

"Колаборанти підтримували зв'язок із представниками РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцеве населення", — повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Окрім співпраці з ворогом, члени злочинних угруповань, очолювані затриманими, мали полювати на правоохоронців та громадян з проукраїнською активною позицією, йдеться в повідомленні.

Усіх членів угруповання, які є громадянами України, затримано. Один із лідерів, який є іноземцем, видворений з України. Ще одному причетному до злочинної діяльності іноземцю, особу якого встановили силовики, заборонили в'їзд в Україну.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській та Хмельницькій областях співробітники СБУ затримали організатора та ключових осіб угруповання, яке планувало створити "народні республіки" на заході країни. Для цього злочинці планували завербувати 500 бойовиків та забезпечити їх зброєю.

Служба безпеки України 5 квітня провела спецоперацію із затримання керівника Миколаївської окружної прокуратури, якого звинувачують у державній зраді. Силовики підозрюють посадовця у співпраці з окупаційними військами РФ.