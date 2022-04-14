В Одессе задержали коллаборантов, которые запугивали местное население (видео)

По данным СБУ, представители криминалитета, сотрудничая с оккупационными войсками РФ, должны были охотиться на правоохранителей и проукраинских активистов.

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После провала так называемой "специальной военной операции", во время которой захватчикам не удалось взять под контроль ключевые украинские города, Россия использует криминальный элемент, для дестабилизации ситуации на местах. Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, в Одессе была нейтрализована мощная преступная группировка, члены которой сотрудничали с войсками РФ.

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В частности в ходе масштабной спецоперации СБУ совместно с Нацполицией задержали лидеров известных в криминальных кругах "авторитетов" — "Эмиля Варшавского" и "Пайзулаева".

Также сообщается, что некоторые члены преступных группировок даже записались в ряды Территориальной обороны и собирали информацию об украинских военных в Одесской области, их намерения и местонахождение, с целью передачи данных противнику.

"Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, докладывали им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население", — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Кроме сотрудничества с врагом, члены преступных группировок, возглавляемые задержанными, должны были охотиться на правоохранителей и граждан с проукраинской активной позицией, говорится в сообщении.

Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров, который является иностранцем, выдворен из Украины. Еще одному причастному к преступной деятельности иностранцу, личность которого была установлена силовиками, закрыли въезд в Украину.

Напомним, что в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях сотрудники СБУ задержали организатора и ключевых лиц группировки, которая планировала создать "народные республики" на западе страны. Для этого преступники планировали завербовать 500 боевиков и снабдить их оружием.

Служба безопасности Украины 5 апреля провела спецоперацию по задержанию руководителя Николаевской окружной прокуратуры, которого обвиняют в государственной измене. Силовики подозревают чиновника в сотрудничестве с оккупационными войсками РФ.