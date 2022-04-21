СБУ виявила сотні інтернет-агентів, які працюють на окупантів

Служба безпеки України нейтралізувала 250 кібератак і заблокувала 50 тис. акаунтів у соцмережах.

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За два місяці СБУ нейтралізувала понад 250 потужних атак хакерів, знешкодила десяток ботоферм і заблокувала майже 50 тис. акаунтів у соцмережах. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі відомства.

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Служба безпеки України також виявила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь країни-агресора.

Так, у Запоріжжі співробітники відомства знайшли ботоферму на більш ніж 50 тис. фейкових акаунтів, якою керували з Росії. Через підроблені сторінки поширювалася неправдива інформація про війну в Україні та виправдовувалося вторгнення на територію країни.

Як уточнює Артем Дехтяренко, речник СБУ, зловмисники використовували спеціальне телекомунікаційне обладнання, розмістивши його в нежитловому приміщенні.

Співробітники СБУ вилучили апаратні комплекси ботоферми, приблизно 500 GSM-модулів, понад 3 тис. SIM-карток.

У Києві СБУ заблокувала мережу анонімних Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які агенти країни-окупанта закликали до знищення українського народу як нації. Організатора вдалося затримати. "Це киянин, який на початку російського вторгнення створив низку інтернет-ресурсів і пропагував через них антиукраїнський контент. Тим самим він популяризував і виправдовував дії окупантів в Україні", — розповідає Дехтяренко.

В Одесі співробітники СБУ ліквідували осередок проросійського громадського об'єднання під назвою "Робітничий фронт України" та завадили спробам розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні. За час повномасштабної війни посібники країни-агресора встигли надрукувати велику партію матеріалів антиукраїнського вмісту, а також намагалися розповсюджувати заборонену в країні комуністичну символіку.

Лідерів та активних учасників проросійського руху затримали.

Нагадаємо, що СБУ викрила двох співробітників "Укрзалізниці", які співпрацювали із ЗС РФ. Один із затриманих допомагав російській армії освоїтися на місцевості під час окупації Бучі, Гостомеля і Ворзеля.

Також Фокус писав про те, що Служба безпеки України затримала агентів ФСБ у Дніпрі.