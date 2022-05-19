Підозрюється в диверсіях: СБУ затримала єдинокровного брата "регіонала" Олега Царьова

За даними слідства, Михайло Царьов отримував вказівки від своїх російських кураторів і готував серію вибухів у Дніпропетровській області.

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Співробітники Служби безпеки України затримали єдинокровного брата колишнього заступника голови фракції "Партії регіонів" Олега Царьова, який намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними української спецслужби, родич колишнього помічника Віктора Януковича сподівався на швидке просування й окупацію російськими військами центральних регіонів України. Брат Олега Царьова очікував якнайшвидшого входу військ РФ у Дніпропетровську область, де йому було обіцяно посаду голови Дніпропетровської ОДА.

Однак, коли очікування не виправдалися, він почав отримувати від своїх російських кураторів завдання, які мали на меті дестабілізацію ситуації в регіоні, шляхом підривної діяльності. Повідомляється, що брат Олега Царьова готував серію вибухів на об'єктах інфраструктури, але співробітники СБУ на ранньому етапі виявили небезпеку та запобігли їй.

"Під час обшуків правоохоронці виявили в спеціально обладнаному сховані зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії", — йдеться в повідомленні відомства.

За даними слідства, брат Царьова проживав у Дніпрі з 2014 року. Він не поділяв політичну позицію чинної влади та бажав повернення Януковича, за якого його брат обіймав високу посаду. При цьому всі 8 років чоловік вів непримітний спосіб життя, підтримуючи зв'язок із братом, який ховався в Росії.

Наразі йому оголосили про підозру згідно зі ст. 113 (Диверсійна діяльність) КК України та найближчими днями планується обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підтвердження Олега Царьова

Колишній народний депутат і соратник Януковича Олег Царьов у своєму Telegram підтвердив, що СБУ затримала його брата Михайла Царьова. Він повідомив, що Михайло — його зведений брат, і його вина полягала лише в тому, що має таке ж прізвище, як і Олег Царьов.

"Судячи з фото затриманого, яке демонструє СБУ, це Михайло Царьов...по всіх каналах говорять про арешт мого зведеного брата, чия вина лише в тому, що у нас з ним одне прізвище", — написав він у Telegram

Нагадаємо, співробітники СБУ станом на 21 квітня виявили сотні інтернет-агентів, які діяли на користь РФ, а також нейтралізували понад 250 потужних хакерських атак, знешкодили 10 ботоферм і заблокували близько 50 тисяч аккаунтів у соцмережах.

У Київській області 15 березня було помічено колишнього нардепа Олега Царьова, який ховається від українських правоохоронців із 2014 року. Він прибув під Київ із російськими окупантами, щоб роздати жителям непідконтрольних Києву населених пунктів гуманітарну допомогу.