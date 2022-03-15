Під Києвом з окупантами засвітився екснардеп-утікач Олег Царьов (відео)

Колишній депутат, який ховається від українських правоохоронців, на камеру заявив, що населені пункти, які контролює армія РФ, "цілком безпечні".

Колишній народний депутат скликання Олег Царьов приїхав із російськими окупантами під Київ, щоб роздати мешканцям непідконтрольних Києву населених пунктів "гуманітарну допомогу". Відео з екснардепом опублікував пропагандистський телеканал Russia Today.

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Так, Олег Царьов, який ховається від українських правоохоронців із 2014 року, засвітився у ролику RT під Києвом.

Російські журналісти зняли, як окупанти привезли "гуманітарну допомогу" в непідконтрольні Києву населені пункти Бородянка та Катюжанка.

"Ми тут із першого дня війни, з першої години. Надаємо гуманітарну допомогу, стикуємося з місцевими жителями. У багатьох населених пунктах місцева влада покинула мешканців. Більшість населених пунктів, в яких зараз розташовуються російські війська, вони безпечні", — заявив Олег Царьов у коментарі RT і звинуватив бійців ЗСУ в знищенні трансформаторів, через що населені пункти нібито залишилися без електроенергії.

[ + – ] Екснардеп-утікач Олег Царьов з окупантами приїхав під Київ

Олег Царьов — колишній народний депутат, обвинувачений Офісом генпрокурора в державній зраді. Екснардеп із 2014 року ховається від правосуддя на території Російської Федерації. Влітку 2014 року Олега Царьова обрали спікером "парламенту Союзних народних республік" — об'єднання терористичних організацій "Л/ДНР". Ексчлен парламентської фракції "Партія регіонів" перебуває у всеукраїнському карному розшуку.

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що голова Чечні Рамзан Кадиров приїхав у Київську область. За його словами, російський політик зі своїми головорізами знаходиться на околицях Іванкова.

Пізніше колишній народний депутат Євген Рибчинський запропонував українським військовослужбовцям винагороду за ліквідацію Кадирова. За словами екснардепа, будь-якому бійцю ЗСУ чи тероборони він готовий подарувати будинок із земельною ділянкою під Києвом.