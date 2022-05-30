СБУ затримала голову громади та депутата Миколаївської області за звинуваченням у держзраді (фото)

За даними силовиків, підозрювані надавали ЗС РФ різну допомогу та заважали мирним жителям чинити опір загарбникам, через що населений пункт було окуповано.

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Служба безпеки України повідомила про затримання голови Первомайської територіальної громади та депутата Первомайської селищної ради за підозрою у скоєнні державної зради. Про це повідомляє пресцентр регіонального управління СБУ.

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Як стверджують силовики, затримані чиновники Миколаївської області сприяли ЗС РФ та надавали окупантам різну допомогу. За даними СБУ, голова громади та місцевий депутат надавали російським військовослужбовцям житло у кількох населених пунктах, забезпечували їх продовольством та технічними ресурсами.

За словами правоохоронців, підозрювані також заважали місцевим жителям чинити опір окупаційним підрозділам та обороняти один із населених пунктів, внаслідок чого село перейшло під контроль ЗС РФ.

Чиновникам Миколаївської області оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст. 111 — "Державна зрада";

ч.2. ст. 28 — "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією".

Якщо суд доведе провину затриманих чиновників Миколаївської області — їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] СБУ затримала чиновників Миколаївської області за звинуваченням у держзраді

Нагадаємо, раніше СБУ затримала однокровного брата екснардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова. Правоохоронці звинувачують Михайла Царьова в роботі на російські спецслужби та підготовці диверсій на території Дніпропетровської області.

Також повідомлялося, що СБУ затримала сина екснардепа через проросійську пропаганду. Йдеться про сина колишнього парламентаря від партії БЮТ Дмитра Вітвіцького, який намагався виїхати за кордон.