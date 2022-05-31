Призывал коллег поддержать ВС РФ: СБУ задержала чиновника из "Укроборонпрома" (фото, видео)

В силовом ведомстве рассказали, что работник одного из предприятий неоднократно обращался к Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, а также публично оправдывал действия оккупантов на территории Украины.

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Служба безопасности Украины разоблачила российского агента на предприятии украинского оборонного комплекса "Укроборонпром". Работник одного из предприятий публично оправдывал действия России на территории Украины и призывал своих коллег поддержать вражеские войска. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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В ведомстве также рассказали, что чиновник неоднократно обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. А во время обысков дома у коллаборанта правоохранители обнаружили электронные носители с кремлевской пропагандой и конструкторскую документацию по самолетостроению.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, а следствие продолжается для установления всех деталей подрывной деятельности.

В СБУ заявили, что с полномасштабного вторжения России в Украину украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тысяч коллаборантов.

Версия Киевской областной прокуратуры

В ведомстве рассказали, что прокуроры сообщили о подозрении ведущему инженеру-конструктору государственного предприятия "Антонов" по статье 436-2 часть 2 Уголовного кодекса Украины ​​по факту распространения в интернете публикаций с оправданием вторжения России и прославлением российских военных.

В СБУ и Киевской областной прокуратуре не заявляли, о том, что речь идет об одном и том же человеке, однако, судя по кадрам задержания, это один подозреваемый.

Прокуроры рассказали, что подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашей страны якобы стала принадлежать соседним странам.

"Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших", "Сила V правде" – такие идеи пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

[ + – ] Скриншот из видео СБУ [ + – ] Фото, предоставленное Киеской областно прокуратурой

Напомним, 30 мая стало известно, что СБУ задержала главу Первомайской общины и депутата Николаевской области по обвинению в государственной измене. По данным ведомства, подозреваемые оказывали российским войскам различную помощь и мешали мирным жителям оказывать сопротивление захватчикам, из-за чего населенный пункт был оккупирован.

Ранее, 26 мая контрразведка СБУ задержала жителя Киева, который в социальных сетях вел активную агитацию в пользу оккупантов. По информации журналистов, речь идет о сыне бывшего нардепа от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого.