Закликав колег підтримати ЗС РФ: СБУ затримала чиновника з "Укроборонпрому" (фото, відео)

У силовому відомстві розповіли, що працівник одного з підприємств неодноразово звертався до Путіна із проханням надати йому російське громадянство, а також публічно виправдовував дії окупантів на території України.

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Служба безпеки України викрила російського агента на підприємстві українського оборонного комплексу "Укроборонпром". Працівник одного з підприємств публічно виправдовував дії Росії на території України та закликав своїх колег підтримати ворожі війська. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

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У відомстві також розповіли, що чиновник неодноразово звертався до президента Росії Володимира Путіна із проханням надати йому російське громадянство. А під час обшуків будинку в колаборанта правоохоронці виявили електронні носії з кремлівською пропагандою та конструкторську документацію з літакобудування.

Зловмиснику повідомили про підозру, а слідство триває для встановлення всіх деталей підривної діяльності.

У СБУ заявили, що з повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів та понад 5 тисяч колаборантів.

Версія Київської обласної прокуратури

У відомстві розповіли, що прокурори повідомили про підозру провідного інженера-конструктора державного підприємства "Антонов" за статтею 436-2 частина 2 Кримінального кодексу України за фактом поширення в інтернеті публікацій з виправданням вторгнення Росії та прославленням російських військових.

У СБУ та Київській обласній прокуратурі не заявляли, про те, що йдеться про одну й ту саму людину, однак, судячи з кадрів затримання, це один підозрюваний.

Прокурори розповіли, що підозрюваний розповсюджував карту України, на якій частина територій нашої країни нібито почала належати сусіднім країнам.

"Немає такої країни як Україна. Є околиці Росії", "Zа наших", "Сила V правді" — такі ідеї пропагував та підтримував підозрюваний.

[ + – ] Скриншот із відео СБУ [ + – ] Фото, надане Київською обласною прокуратурою

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що СБУ затримала голову Первомайської громади та депутата Миколаївської області за звинуваченням у державній зраді. За даними відомства, підозрювані надавали російським військам різну допомогу та заважали мирним жителям чинити опір загарбникам, через що населений пункт був окупованим.

Раніше, 26 травня, контррозвідка СБУ затримала жителя Києва, який у соціальних мережах вів активну агітацію на користь окупантів. За інформацією журналістів, йдеться про сина колишнього нардепа від партії БЮТ Дмитра Вітвіцького.