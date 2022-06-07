СБУ викрила схему продажу гуманітарної допомоги на 60 млн. гривень (фото)

Зловмисниками, за даними силовиків, є двоє чоловіків призовного віку, які змогли виїхати з України за підробленими документами.

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Служба безпеки України повідомила про викриття двох уродженців Дніпропетровської області, яких підозрюють в організації схеми продажу іноземної гуманітарної допомоги на суму 60 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними правоохоронців, підозрюваними є двоє молодих людей призовного віку з Дніпропетровської області, які після повномасштабного вторгнення ЗС РФ змогли виїхати з країни за підробленими документами.

Перебуваючи за кордоном, як зазначають у СБУ, чоловіки організували схему продажу іноземної гуманітарки — військової амуніції та товарів подвійного призначення, призначених для потреб Збройних сил. Правоохоронці стверджують, що підозрювані реалізовували продукцію як мінімум утричі дорожче від номінальної вартості.

"Загалом за час війни фігуранти продали товарів на суму понад 60 мільйонів гривень. Щоб не платити митні платежі в Україну, зловмисники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги, для чого підробляли документи від імені офіційних благодійних організацій. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків близько 20 млн", — йдеться у повідомленні СБУ.

У процесі слідчих дій правоохоронці виявили велику кількість бронежилетів, касок, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА та документацію, що підтверджує протиправну діяльність вказаних чоловіків.

Одному з організаторів схеми пред'явлено підозру, а силовими відомствами зараз вирішується питання передачі військових товарів на потреби ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше СБУ виявила у Чернігівській області сховок зі зброєю. За даними правоохоронців, прибічники російських спецслужб готувалися до повторного вторгнення ЗС РФ, для якого сховали озброєння та обладнання російського спецназу.

Також повідомлялося, що СБУ розпочала кримінальне провадження щодо благодійної організації "Корпорація монстрів".