СБУ зацікавилася одеським благодійним фондом "Корпорація монстрів": що відомо

Засновниця фонду Катерина Ножевнікова обурилася діями силовиків, оскільки раніше запросила для аудиту Міністерство оборони. А доступ до документів надала особам із ОК "Південь" і ВМФ України.

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Служба безпеки України висунула претензії благодійному фонду "Корпорації Монстрів". Як повідомила у Facebook засновниця одного з найвідоміших благодійних фондів Одеси Катерина Ножевнікова, СБУ розпочала щодо організації кримінальне провадження.

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Волонтерка пише, що їй хотілося б написати у себе на сторінці пост про те, як "Корпорація монстрів" після 100 днів війни в Україні надає допомогу нужденним, зокрема бійцям ЗСУ, пораненим, хворим, переселенцям тощо. Проте після вечірнього телефонного дзвінка їй повідомили, що на організацію "відкрито справу в СБУ".

"Я почула це ще тижнів зо два тому та подумала "та ну маячня". А сьогодні отримала інформацію ще з одного джерела. Не податкова до нас претензії якісь має, не аудит якийсь, а Служба безпеки України! Начебто ми зрадники якісь…" — написала Ножевнікова.

[ + – ] Катерина Ножевнікова

Для керівниці фонду такий поворот подій виявився дивним, оскільки, за її словами, вона запросила працівників Міністерства оборони для проведення аудиту, який триває вже два тижні. Крім того, фонд надав доступ до своєї документації Оперативному командуванню СВ "Південь" і ВМС України.

Також Ножевнікова написала, що силовики викликають на допити тих військовослужбовців, які співпрацюють із волонтерами, щоб з'ясувати подробиці їхньої діяльності.

"Знаю, що також штормлять і хлопців військових, викликаючи на допити, розмови та визначаючи, хто і як працює з волонтерами та фондами. Причому штормлять зовсім не тих, кого потрібно.. і перевіряти йдуть не тих, кого давно слід було б повісити за ногу на площі. Сумно і трохи соромно за те, що відбувається", — обурилася волонтерка.

Що відомо про фонд "Корпорація монстрів"?

Катерина Ножевнікова почала займатися благодійністю близько 10 років тому після того, як прочитала на одному з міських форумів заклик допомогти жінці, яка опинилася в скрутному життєвому становищі. З того часу її фонд "Корпорація монстрів" (назва походить від жарту волонтерок), який був заснований у 2017 році, на регулярній основі надає допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітям і людям похилого віку.

Благодійний фонд не залишився осторонь із приходом пандемії COVID-19. Організація надавала допомогу одеським обласним лікарням — 2020 року фонд акумулював понад 42 мільйони гривень на ці цілі.

Останнім часом її "Корпорація" активно надає підтримку українським військовим. За словами Ножевникової, фонд надав багатомільйонну допомогу ЗСУ, які були витрачені на медикаменти, авто, спецапаратуру, побутову й офісну техніку, спецодяг для солдатів і багато іншого.

"Ми вирішували такі завдання, що з усмішкою всі говорили — нічого собі дитячий фонд перебудувався", — каже Ножевнікова.

Слід також зазначити, що "Корпорація монстрів" регулярно публікує звіти про свою діяльність, у яких міститься інформація про фінансові надходження та витрати організації.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі поліція затримала двох організаторів благодійного фонду, яких підозрюють у привласненні коштів, пожертвуваних українцями на потреби ЗСУ. Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, волонтери ділили кошти за принципом 50/50. Половина коштів витрачалася на потреби військових, а решта присвоювалося.

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" потрапила в скандал у зв'язку з торгівлею бронежилетами компанії "Львівський оборонний кластер", призначених для ЗСУ. Керівництво підприємства повідомило, що компанія виробляє та безплатно передає на фронт бронежилети за рахунок пожертвувань, і для продажу продукція не призначена.