Половину залишали собі. В Тернополі затримано керівників благодійного фонду (фото)

За даними поліції, отримані гроші затримані витрачали на елітні позашляховики та інші дорогі покупки.

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Поліція Тернопільської області затримала двох організаторів благодійного фонду, яких підозрюють у присвоєнні коштів, пожертвуваних українцями на потреби ЗСУ. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

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"50/50. У такій пропорції керівники одного з благодійних фондів Тернопілля розподіляли кошти небайдужих громадян. Половина суми — на потреби військових, решта — у власні кишені", — зазначив Клименко.

За його словами, два брати з Чернівецької області півтора року тому створили в Тернополі благодійну організацію. Після початку повномасштабного вторгнення Росії фонду стали активно жертвувати гроші: фонд отримав близько 13 млн грн.

"Для відведення очей діячі витратили приблизно половину зібраної суми на закупівлю необхідних речей для військових. Для підкріплення довіри вони показували фото товарів, які закуповували, і відправку їх на фронт. Але більшою частиною зібраних коштів "благодійники" розпоряджалися по-своєму, — наголосив глава Нацполіції. — Наприклад, придбали елітні позашляховики, накупили ювелірних виробів та дорогих мобільних телефонів.

[ + – ] У підозрюваних виявили великі суми

Поліція затримала двох організаторів фонду. Під час обшуків у них виявили $34 тис., майже 7 тис. євро, понад 2 тис. фунтів стерлінгів та понад 200 тис. грн. Ще понад 5 млн грн перебувають на особистих банківських картках, зараз вони заблоковані.

"Слідство має всі підстави вважати, що ці гроші вони заощаджували для себе. Адже, маючи цю суму на рахунках, вони продовжували розповсюджувати повідомлення про те, що коштів не вистачає і необхідний терміновий збір на потреби ЗСУ", — зазначив Ігор Клименко.

Він повідомив, що за незаконне використання благодійних пожертвувань з метою отримання прибутку під час воєнного стану підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівник поліції сподівається, що цей інцидент не відіб'є в українців бажання допомагати армії та постраждалим від війни.

"На жаль, такі безчесні люди трапляються. Але це не означає, що потрібно перестати довіряти волонтерам та благодійним фондам, — упевнений Клименко. — Ваша допомога дуже важлива. Але переказувати кошти слід лише перевіреним людям та організаціям. Якщо ви сумніваєтеся в порядності деяких волонтерів або штабів, звертайтесь до Національної поліції України. Ми обов'язково перевіримо".

Нагадаємо, у квітні на Львівщині силовики затримали в.о. мера одного з міст, якого підозрюють в отриманні хабаря. Він вимагав і отримав від волонтера 100 тис. грн за автобус, який надала як гуманітарну допомогу одна з асоціацій Фінляндії.

У березні директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут заявив, що представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій вимагають "відкат" від волонтерів у розмірі 10% від суми рахунку за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України. Відповідний пост директора фонду у "Фейсбуці" прокоментував мер Дніпра Борис Філатов. Він закликав Чмута надати докази та йти з ними до правоохоронців.

Фокус також писав про те, як до Чернігова замість маргарину доставили шматки пінопласту в посилці гуманітарної допомоги.