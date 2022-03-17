До Чернігова під виглядом гуманітарної допомоги надіслали пінопласт у пачках із-під маргарину (відео)

Глава ЧОВА В'ячеслав Чаус пообіцяв згодувати те, що було всередині упаковок, тим, хто це поклав туди.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус показав, як деякі несумлінні громадяни наживаються на чужому лиху, влаштувавши розпакування гуманітарної допомоги. Відео він опублікував у себе на Facebook.

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На кадрах він демонструє чотири пачки маргарину.

"Зараз питання не до виробника, тому що виробник тут ні до чого. Але що ми іноді отримуємо" — каже Чаус і дістає з упаковок, у яких повинен був бути маргарин, шматки пінопласту.

"Ви знаєте, з такими друзями й вороги не потрібні. Ось дивіться, ті, хто таке робить. Ми вам потім цей пінопласт згодуємо. Годуватимуть усі чернігівчани. Слава Україні, і ганьба таки під***сам, які надсилають нам таку допомогу", – підсумував голова ЧОВА.

[ + – ] "Розпакування" гуманітарної допомоги для чернігівчан

Побачене дуже розлютило користувачів, і багато хто не вибирав виразів у коментарях.

"В'ячеслав, в умовах війни, не соромтеся й пишіть, саме від кого саме прийшла така "гуманітарка". Тому що сьогодні в соціальних мережах х*рова хмара благодійників, які стверджують, що допомагають саме Чернігову! ", "Боже, яка ганьба! Наші захисники, наші сміливі хлопці, наші Герої стоять на смерть проти шаленої навали ворога, так це така подяка. Нехай впоперек горла стане той пінопласт тим, хто це зробив!!! Виродки", "Відправимо с*к, які це зробили, копати окопи вручну лопатою, від світанку до заходу сонця, на воді та сухарях, під дулом автомата. Десь на тиждень. А потім у в'язницю, теж із регулярними роботами та конфіскацією всього майна на потреби армії та гуманітарку", – пишуть люди.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти відкрили вогонь по людях, які стояли за хлібом в одному зі спальних районів Чернігова. Мінімум 10 людей загинуло.