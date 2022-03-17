В Чернигов под видом гуманитарной помощи прислали пенопласт в пачках из-под маргарина (видео)

Глава ЧОВА Вячеслав Чаус пообещал скормить то, что было внутри упаковок, тем, кто это туда положил.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус показал, как некоторые недобросовестные граждане наживаются на чужой беде, устроив распаковку гуманитарной помощи. Видео он опубликовал у себя на Facebook.

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На кадрах он демонстрирует четыре пачки маргарина.

"Сейчас вопрос не к производителю, потому что производитель тут не при чем. Но что мы иногда получаем", – говорит Чаус и достает из упаковок, в которых должен был находится маргарин, куски пенопласта.

"Вы знаете, с такими друзьями и враги не нужны. Вот смотрите те, кто такое делает. Мы вам потом этот пенопласт скормим. Будут кормить все черниговчане. Слава Украине и позор таки пид***сам, которые присылают нам такую помощь", – подытожил глава ЧОВА.

[ + – ] "Распаковка" гуманитарной помощи для черниговчан

Увиденное очень разозлило пользователей, и многие не выбирали выражений в комментариях.

"Вячеслав, в условиях войны, не стесняйтесь и пишите конкретно от кого именно пришла такая "гуманитарка". Потому что сейчас в соц сетях х*рова туча благодетелей, которые утверждают, что помогают именно Чернигову!", "Боже, какой позор! Наши защитники, наши смелые ребята, наши Герои стоят насмерть против безумного нашествия врага, так это такая благодарность. Пусть посреди горла станет тот пенопласт тем, кто это сделал!!! Ублюдки", "Отправить с*к, которые это сделали копать окопы вручную лопатой, от рассвета до заката, на воде и сухарях, под дулом автомата. Где-то на неделю. А потом в тюрьму, тоже с регулярными работами и конфискацией всего имущества на нужды армии и гуманитарку", – пишут люди.

Фото: Скриншот

Напомним, 16 марта российские оккупанты открыли огонь по людям, стоявшим за хлебом в одном из спальных районов Чернигова. Минимум 10 человек погибли.