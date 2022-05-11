Половину оставляли себе. В Тернополе задержали руководителей благотворительного фонда (фото)

По данным полиции, полученные от жертвователей деньги задержанные тратили на элитные внедорожники и другие дорогие покупки.

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Полиция Тернопольской области задержала двух организаторов благотворительного фонда, которых подозревают в присвоении средств, пожертвованных украинцами на нужды ВСУ. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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"50/50. В такой пропорции руководители одного из благотворительных фондов Тернопольщины распределяли средства небезразличных граждан. Половина суммы – на нужды военных, остальные – в собственные карманы", — отметил Клименко.

По его словам, два брата из Черновицкой области полтора года назад создали в Тернополе благотворительную организацию. После начала полномасштабного вторжения России фонду стали активно жертвовать деньги: фонд получил около 13 млн грн.

"Для отвода глаз деятели потратили примерно половину собранной суммы на закупку необходимых вещей для военных. Для подкрепления доверия они показывали фото закупаемых товаров и отправку их на фронт. Но большей частью собранных средств "благотворители" распоряжались по-своему, — подчеркнул глава Нацполиции.- К примеру, приобрели элитные внедорожники, накупили ювелирные изделия и дорогие мобильные телефоны".

[ + – ] У подозреваемых обнаружили крупные суммы

Полиция задержала двух организаторов фонда. Во время обысков у них обнаружили $34 тыс., почти 7 тыс. евро, более 2 тыс. фунтов стерлингов и более 200 тыс. грн. Еще более 5 млн грн находятся на личных банковских карточках, сейчас они заблокированы.

"Следствие имеет все основания полагать, что эти деньги они сберегали для себя. Ведь, имея эту сумму на счетах, они продолжали распространять сообщения о том, что средств не хватает и необходим срочный сбор на нужды ВСУ", — отметил Игорь Клименко.

Он сообщил, что за незаконное использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Руководитель полиции надеется, что этот инцидент не отобьет у украинцев желание помогать армии и пострадавшим от войны.

"К сожалению, такие бесчестные люди попадаются. Но это не значит, что нужно перестать доверять волонтерам и благотворительным фондам, — уверен Клименко. — Ваша помощь очень важна. Но переводить средства следует только проверенным людям и организациям. Если вы сомневаетесь в порядочности отдельных волонтеров или штабов, обращайтесь в Национальную полицию Украины. Мы обязательно проверим".

Напомним, в апреле во Львовской области силовики задержали и.о. мэра одного из городов, которого подозревают в получении взятки. Он требовал и получил от волонтера 100 тыс. грн за автобус, которая предоставила в качестве гуманитарной помощи одна из ассоциаций Финляндии.

В марте директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил о том, что представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций требуют "откат" от волонтеров в размере 10% от суммы счета за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины. Соответствующий пост директора фонда в "Фейсбуке" прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он призвал Чмута предъявить доказательства и идти с ними к правоохранителям.

Фокус также писал о том, как в Чернигов вместо маргарина доставили куски пенопласта в посылке гуманитарной помощи.