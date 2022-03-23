Тариф – 10%: власти Днепра и Винницы обвинили в требовании "откатов" за ввоз гуманитарной помощи

Директор фонда "Повернись живим" попросил Офис президента Украины навести порядок. Мэр Днепра Борис Филатов призвал его не жаловаться, а идти к правоохранителям с доказательствами фактов коррупции.

Представителей Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций требуют "откат" от волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины. Об этом он написал в Facebook директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Чиновники, по его словам, требуют деньги "в условиях военного положения для защитников и защитниц государства".

"Тариф" – или 10% от счета или 100 автомобилей. Господин Сергей Борзов, господин Игорь Маковцев – страна обязательно вспомнит вашу "помощь" в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-нибудь зафиксированы в публичной плоскости", – отметил он.

Чмут попросил Офис президента Украины навести порядок в этой области.

Филатов советует "не жаловаться, как баба"

Пост директора фонда вызвал оживленную реакцию пользователей соцсети. Одним из активных комментаторов стал мэр Днепра Борис Филатов. Он призвал Чмута предъявить доказательства и идти с ними к правоохранителям.

"Если у вас возникает бессмысленный зуд написать мерзости и облить людей грязью, то держите нервы в порядке. Ты не жалуйся в ОП публично, как баба, а иди с заявлением, записями разговоров и доказательствами в правоохранительные органы. Игорь Маковцев, этот черный рот нельзя так просто оставить", – посоветовал ему градоначальник.

Ответа Филатов не получил и поэтому в других комментариях перешел на нецензурную лексику.

"Отвечай, с*ка, ты чего молчишь? Я устал уже тебя искать", – написал он.

Фокус ранее писал, как в Чернигов вместо маргарина доставили куски пенопласта в посылке гуманитарной помощи.

Мэр Львова Андрей Садовый 21 марта раскритиковал международные гуманитарные организации за неподготовленность плана помощи беженцам.