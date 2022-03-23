Тариф – 10%: владу Дніпра та Вінниці звинуватила у вимозі "відкатів" за ввезення гуманітарної допомоги

Директор фонду "Повернися живим" попросив Офіс президента України навести лад. Мер Дніпра Борис Філатов закликав його не скаржитися, а йти до правоохоронців з доказами фактів корупції.

Представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій вимагають "відкат" від волонтерів за надання листів про пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України. Про це написав у Facebook директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Чиновники, за його словами, вимагають гроші "в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави".

"Тариф" — або 10% від рахунку або 100 автівок. Пане Сергію Борзов, пане Ігорю Маковцев – країна обов'язково згадає вашу "допомогу" в умовах війни. Після перемоги. А поки нехай ваші прізвища будуть десь зафіксовані в публічній площині", – зазначив він.

Чмут попросив Офіс президента України навести лад у цій галузі.

Філатов радить "не скаржитися, як баба"

Пост директора фонду викликала жваву реакцію користувачів соцмережі. Одним з активних коментаторів став мер Дніпра Борис Філатов. Він закликав Чмута надати докази та йти з ними до правоохоронців.

"Якщо у вас виникає безглуздий свербіж написати гидоти і облити людей брудом, то тримайте нерви в порядку. Ти не скаржся публічно, як баба, а йди із заявою, записами розмов та доказами в правоохоронні органи. Ігорю Маковцев, цей чорний рот не можна так просто залишити", — порадив йому мер міста.

Відповіді Філатов не отримав, і тому в інших коментарях перейшов на нецензурну лексику.

"Відповідай, с*ка, ти чого мовчиш? Я вже втомився тебе шукати", — написав він.

Фокус раніше писав, як до Чернігова замість маргарину доставили шматки пінопласту в наданні гуманітарної допомоги.

Мер Львова Андрій Садовий 21 березня розкритикував міжнародні гуманітарні організації за непідготовленість плану допомоги біженцям.