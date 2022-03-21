Плану допомоги немає: мер Львова розкритикував міжнародні гуманітарні організації (фото)

Влада Львова повідомляє, що не справляється з напливом біженців і гостро потребує фінансування, щоб забезпечити людей необхідним продовольством і ліками.

Мер Львова Андрій Садовий виступив із гострою критикою на адресу міжнародних гуманітарних організацій, які, за його словами, недостатньо були підготовлені на випадок збройного вторгнення Росії в Україну. Про це пише газета Deutsche Welle.

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На думку Садового, жодна міжнародна організація не була належно підготовлена на випадок надзвичайної ситуації, хоча розмови про можливий напад велися не один день.

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"Напевно, тому, що західні аналітики говорили, що війна триватиме лише два дні, і Україна буде без опору окупована росіянами", — зазначив львівський мер.

Він також сказав, що міжнародні організації до сьогодні не розробили ефективного плану допомоги біженцям, тоді як Львів із 24 лютого став пунктом збору для величезної кількості людей, зокрема дипломатів і кореспондентів.

"У перші десять днів ми приймали всіх біженців, які хотіли залишитися. Але тепер усі готелі, молодіжні гуртожитки та квартири переповнені", — сказав Садовий.

За його словами, влада розмістила в місті близько 200 тисяч людей — їх поселили майже в 500 школах, спортзалах, театрах, культурних центрах. Уже за такої кількості біженців можливості міста були вичерпані, проте до Львова прибуло ще 200 тисяч людей.

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Садовий підкреслив, що найбільше міська влада зараз потребує грошей для того, щоб забезпечити людей необхідним продовольством, медикаментами, тимчасовим житлом, а також мобільними душами й туалетами.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий поспілкувався з деякими переселенцями, які йому повідомили про проблеми з поселенням. Як з'ясувалося, місцеві власники нерухомості вирішили заробити на біженцях і підняли ціни на житло.

2 березня Андрій Садовий заявив, що всім чоловікам віком від 18 до 60 років, які прибули до Львова з інших регіонів України, слід стати на військовий облік протягом доби після прибуття.