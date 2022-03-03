Завищення вартості оренди житла у Львові каратимуть, — Садовий (відео)

Людей, які бажають заробити на трагедії інших, Садовий порівняв із мародерами.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до переселенців, які шукають житло в місті та зіткнулися з тим, що власники підняли ціни на нього, вирішивши заробити. Він попередив, що каратиме за це. Відеозвернення градоначальник опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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"Якщо ви приїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань та обстрілів, і хочете орендувати приміщення, і власник цього житла виставляє вам надхмарну ціну, знайте — це є мародерство. По-перше, ми інформацію про власника опублікуємо, а по-друге, ми будемо діяти так, як це треба за часів воєнного стану”.

Він попросив дзвонити на гарячу лінію міста та інформувати про всі подібні факти.

Раніше ми писали про те, що мери багатьох українських міст дали добро, щоб мародерів, спійманих на місці злочину, карали на місці аж до розстрілу. Проте українці поки що виявляють гуманність до затриманих. Найчастіше їх примотують до стовпів ганьби скотчем або харчовою плівкою, а також знімають штани та влаштовують шмагання.

Раніше голова Київської ОДА Олексій Кулеба попередив мешканців столиці, які планують їхати з міста, про те, які найнебезпечніші напрямки зараз у Київській області.