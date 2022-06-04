СБУ заинтересовалась одесским благотворительным фондом "Корпорация монстров": что известно

Основательница фонда Екатерина Ножевникова возмутилась действиями силовиков, поскольку ранее пригласила для аудита Министерство обороны. А доступ к документам предоставила лицам из ОК "Юг" и ВМФ Украины.

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Служба безопасности Украины предъявила претензии благотворительному фонду "Корпорации Монстров". Как сообщила в Facebook основательница одного из самых известных благотворительных фондов Одессы Екатерина Ножевникова, СБУ начала в отношении организации уголовное производство.

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Волонтер пишет, что ей хотелось бы написать у себя на странице пост о том, как "Корпорация монстров" после 100 дней войны в Украине оказывает помощь нуждающимся, в том числе бойцам ВСУ, раненым, больным, переселенцам и т.д. Однако после вечернего телефонного звонка ей сообщили, что на организацию "открыто дело в СБУ".

"Я услышала это еще недели две назад и подумала "да ну бред". А сегодня получила информацию еще из одного источника. Не налоговая к нам претензии какие-то имеет, не аудит какой-то, а Служба безопасности Украины! Как будто мы предатели какие-то…" — написала Ножевникова.

[ + – ] Екатерина Ножевникова

Для руководителя фонда такой поворот событий оказался странным, поскольку, по ее словам, она пригласила сотрудников Министерства обороны для проведения аудита, который проходит уже две недели. Кроме того, фонд предоставил доступ к своей документации Оперативному командованию СВ "Юг" и ВМС Украины.

Также Ножевникова написала, что силовики вызывают на допросы тех военнослужащих, которые сотрудничают с волонтерами, чтобы выяснить подробности их деятельности.

"Знаю, что также штормят и ребят военных, вызывая на допросы, разговоры и определяя, кто и как работает с волонтерами и фондами. Причем штормят совсем не тех, кого нужно.. и проверять идут не тех, кого давно бы следовало повесить за ногу на площади. Грустно, и немного стыдно за происходящее", — возмутилась волонтер.

Что известно о фонде "Корпорация монстров"?

Екатерина Ножевникова начала заниматься благотворительностью около 10 лет назад, после того, как прочитала на одном из городских форумов призыв помочь женщине, оказавшейся в трудном жизненном положении. С тех пор ее фонд "Корпорация монстров" (название произошло от шутки волонтерок), который был основан в 2017 году, на регулярной основе оказывает помощь малообеспеченным семьям, детям и пожилым людям.

Благотворительный фонд не остался в стороне и с приходом пандемии COVID-19. Организация предоставляла помощь одесским областным больницам — в 2020 году фонд аккумулировал свыше 42 миллионов гривен на эти цели.

В последнее время ее "Корпорация" активно оказывает поддержку украинским военным. По словам Ножевниковой, фонд оказал многомиллионную помощь ВСУ, которые были потрачены на медикаменты, авто, спецаппаратуру, бытовую и офисную технику, спецодежду для солдат и многое другое.

"Мы решали такие задачи, что с улыбкой все говорили — ничего себе детский фонд перестроился", — говорит Ножевникова.

Следует также отметить, что "Корпорация монстров" регулярно публикует отчеты о своей деятельности, в которых содержится информация о финансовых поступлениях и расходах организации.

Ранее сообщалось, что в Тернополе полиция задержала двух организаторов благотворительного фонда, которых подозревают в присвоении средств, пожертвованных украинцами на нужды ВСУ. Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, волонтеры делили средства по принципу 50/50. Половина средств уходили на нужды военных, а остальное присваивалось.

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" попала в скандал в связи с торговлей бронежилетами компании "Львовский оборонный кластер", которые были предназначены для ВСУ. Руководство предприятия сообщило, что компания производит и бесплатно передает на фронт бронежилеты за счет пожертвований и для продажи продукция не предназначена.