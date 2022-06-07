СБУ повідомила про затримання бойовика "Л/ДНР", який намагався влаштуватися в десант ЗСУ (фото)

Підозрюваний, за даними силовиків, після служби в лавах незаконних формувань звернувся до українського військкомату, щоб його відправили служити до однієї з бригад ЗСУ.

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Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання ексбойовика "Л/ДНР", який намагався влаштуватися на контрактну службу до Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними правоохоронців, затриманим виявився уродженець Донецької області, який у 2019 році присягнув на вірність окупаційним військам та проходив службу у складі одного із незаконних збройних формувань.

Через якийсь час, як розповідають у СБУ, чоловік транзитом через Росію потрапив на підконтрольну Україні територію, а наприкінці 2021 року звернувся до військкомату, щоб його відправили до однієї з бригад Збройних сил.

[ + – ] Ексбойовик "Л/ДНР" намагався влаштуватися на службу в десант ЗСУ

"Перед тим він мав проходити навчання в одному підрозділі десантно-штурмових військ біля Житомира. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, його вдалося викрити і не допустити проникнення до лав ЗСУ. Наразі зловмисника затримано", — інформує контррозвідка.

Чоловіку висунуто підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 — "Участь у терористичній групі або терористичній організації";

ч. 2 ст. 260 — "Участь у діяльності незаконного збройного формування".

Наразі, як зазначають у СБУ, контррозвідка з'ясовує, з якою метою колишній бойовик "Л/ДНР" намагався проходити службу в Десантно-штурмових військах ЗСУ. Крім цього, спецслужба відстежує можливі зв'язки затриманого з окупаційними формуваннями та ймовірність його співпраці з ними.

[ + – ] Ексбойовик "Л/ДНР" намагався влаштуватися на службу в десант ЗСУ [ + – ] Ексбойовик "Л/ДНР" намагався влаштуватися на службу в десант ЗСУ [ + – ] Ексбойовик "Л/ДНР" намагався влаштуватися на службу в десант ЗСУ

Нагадаємо, раніше СБУ повідомляла про викриття схеми продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася для українських військовослужбовців. За даними правоохоронців, до незаконної діяльності причетні двоє чоловіків призовного віку з Дніпропетровської області, які нелегально виїхали з України та продавали амуніцію за завищеними цінами.

Також повідомляли, що оперативники СБУ затримали в Одесі директора благодійного фонду, якого звинувачують у продажі гуманітарної допомоги.