Продавав гуманітарну допомогу: в Одесі затримано директора благодійного фонду (фото)

За інформацією прокуратури, на продаж надходили харчі, одяг, медикаменти та навіть каски з бронежилетами.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Одеські поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу, призначену для українських військових, повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Затриманий організував діяльність так званого "Центру гуманітарної допомоги", за допомогою якого продавав гуманітарну допомогу військового призначення.

Фото: Прокуратура Одеської області

Цей "Центр" створений на базі одеського благодійного фонду. Представники силових відомств встановили, що, починаючи з лютого 2022 року, директор шукав постачальників гуманітарної допомоги з ЄС, а також отримував безплатну допомогу від громадян України.

Серед товарів, що надходили до "Центру гуманітарної допомоги" були харчі, одяг, медикаменти, а також каски, бронежилети, тактичні окуляри, рації та багато іншого, яке призначалося для наших військових.

Фото: Прокуратура Одеської області

Директора благодійного фонду затримали під час чергового правочину, під час якого він намагався продати товари військового призначення на суму майже 500 тисяч гривень.

Фото: Прокуратура Одеської області

Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, затриманому повідомили про підозру згідно з ч. 3 ст. 201-2 КК України і зараз вирішують щодо обрання йому запобіжного заходу. За цей злочин йому може загрожувати, якщо вину затриманого доведуть, від 5 до 7 років позбавлення волі.

Фото: Прокуратура Одеської області

Фокус вже писав про те, що заступнику голови Чернівецької ОВА повідомили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги. Щоб заробити, чиновник використав передані Україні автомобілі швидкої допомоги.

Нагадуємо, що на Буковині депутатка із чоловіком намагалися продати авто, передане на потреби нашої армії. Вони хотіли продати автомобіль Volkswagen за 4 500 доларів.