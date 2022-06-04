Продавал гуманитарную помощь: в Одессе задержали директора благотворительного фонда (фото)

По информации прокуратуры, на продажу поступали продукты питания, одежда, медикаменты и даже каски с бронежилетами.

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Одесские полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали директора благотворительного фонда, который осуществлял продажу гуманитарной помощи, предназначенной для украинских военных, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Задержанный организовал деятельность так называемого "Центра гуманитарной помощи", c помощью которого он продавал гуманитарную помощь военного назначения.

Фото: Прокуратура Одесской области

Этот "Центр" был создан на базе одесского благотворительного фонда. Представители силовых ведомств установили, что, начиная с февраля 2022 года директор искал поставщиков гуманитарной помощи из ЕС, а также получал бесплатную помощь от граждан Украины.

Среди товаров, которые поступали в "Центр гуманитарной помощи" были продукты питания, одежда, медикаменты, а также каски, бронежилеты, тактические очки, рации и многое другое, которое предназначалось для наших военных.

Фото: Прокуратура Одесской области

Директора благотворительного фонда задержали во время очередной сделки, во время которой он пытался продать товары военного назначения на сумму почти 500 тысяч гривен.

Фото: Прокуратура Одесской области

Как сообщают в Одесской областной прокуратуре, задержанному сообщили о подозрении согласно ч. 3 ст. 201-2 УК Украины и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За это преступление ему может грозить, если вина задержанного будет доказана, от 5 до 7 лет лишения свободы.

Фото: Прокуратура Одесской области

Фокус уже писал о том, что замглавы Черновицкой ОВА сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи. Чтобы заработать чиновник использовал переданные Украине автомобили скорой помощи.

Напоминаем, что на Буковине депутатка с мужем пытались продать авто, переданное на нужды нашей армии. Они хотели продать автомобиль Volkswagen за 4500 долларов.