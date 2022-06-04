Продавал гуманитарную помощь: в Одессе задержали директора благотворительного фонда (фото)
По информации прокуратуры, на продажу поступали продукты питания, одежда, медикаменты и даже каски с бронежилетами.
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Одесские полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали директора благотворительного фонда, который осуществлял продажу гуманитарной помощи, предназначенной для украинских военных, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Задержанный организовал деятельность так называемого "Центра гуманитарной помощи", c помощью которого он продавал гуманитарную помощь военного назначения.
Этот "Центр" был создан на базе одесского благотворительного фонда. Представители силовых ведомств установили, что, начиная с февраля 2022 года директор искал поставщиков гуманитарной помощи из ЕС, а также получал бесплатную помощь от граждан Украины.
Среди товаров, которые поступали в "Центр гуманитарной помощи" были продукты питания, одежда, медикаменты, а также каски, бронежилеты, тактические очки, рации и многое другое, которое предназначалось для наших военных.
Директора благотворительного фонда задержали во время очередной сделки, во время которой он пытался продать товары военного назначения на сумму почти 500 тысяч гривен.
Как сообщают в Одесской областной прокуратуре, задержанному сообщили о подозрении согласно ч. 3 ст. 201-2 УК Украины и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За это преступление ему может грозить, если вина задержанного будет доказана, от 5 до 7 лет лишения свободы.
Фокус уже писал о том, что замглавы Черновицкой ОВА сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи. Чтобы заработать чиновник использовал переданные Украине автомобили скорой помощи.
Напоминаем, что на Буковине депутатка с мужем пытались продать авто, переданное на нужды нашей армии. Они хотели продать автомобиль Volkswagen за 4500 долларов.