На Буковине депутатка с мужем пытались продать авто, переданное на нужды ВСУ (фото)

По данным следствия, женщина со своим супругом во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи и хотели продать автомобиль Volkswagen LT28 за $4500, который был завезен из США.

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Депутатке одного из городских советов Черновицкой области и по совместительству главе благотворительной организации вручили подозрение в воровстве гуманитарной помощи. В незаконных схемах также подозревается ее муж — член управления благотворительной организации. Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

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По данным следствия, супруги во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи. Кроме того, они пытались продать машину Volkswagen LT28 за $4500, которая была завезенная из США для нужд украинской армии.

Руководитель Черновицкой областной прокуратуры сообщил женщине и мужчине о подозрении по статьи 201-2 части 3 Криминального кодекса Украины — Контрабанда. Сейчас решается вопрос по поводу избрания подозреваемым меры пресечения. Им грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 19 мая СБУ раскрыла схему разворовывания гуманитарной помощи на 12 млн грн в Черкасской ОВА. По данным силовиков, злоумышленники пытались незаконно продать более 1000 бронежилетов. Они были переданы бесплатно на нужды ВСУ одной общественной организацией.

Ранее, 17 мая Фокус писал, что в "Эпицентре" продавались бронежилеты, которые волонтеры бесплатно передавали армии. После разглашения ситуации в сети компания заявила, что приобрела товар законно и предоставила документы на него.