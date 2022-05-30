На Буковині депутатка з чоловіком намагалися продати авто, передане на потреби ЗСУ (фото)

За даними слідства, жінка зі своїм чоловіком під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги та хотіли продати автомобіль Volkswagen LT28 за $4 500, який був завезений із США.

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Депутатці однієї з міських рад Чернівецької області та за сумісництвом голові благодійної організації вручили підозру в крадіжці гуманітарної допомоги. У незаконних схемах також підозрюється її чоловік — член управління благодійної організації. Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

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За даними слідства, подружжя під час воєнного стану організувало незаконну реалізацію гуманітарної допомоги. Крім того, вони намагалися продати машину Volkswagen LT28 за $4 500, завезену зі США для потреб української армії.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури повідомив жінці та чоловіку про підозру за статтею 201-2 частини 3 Кримінального кодексу України — Контрабанда. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, 19 травня СБУ розкрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на 12 млн грн у Черкаській ОВА. За даними силовиків, зловмисники намагалися незаконно продати понад 1 000 бронежилетів. Вони були передані безкоштовно на потреби ЗСУ однією громадською організацією.

Раніше, 17 травня, Фокус писав, що в "Епіцентрі" продавалися бронежилети, які волонтери безкоштовно передавали армії. Після розголошення ситуації в мережі компанія заявила, що придбала товар законно та надала документи на нього.