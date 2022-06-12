На Донбасі затримали 18-річну дівчину, яка передавала окупантам дані про ЗСУ (фото)

За даними правоохоронців, дівчина за власним бажанням співпрацювала із ЗС РФ і протягом місяця 14 разів передала окупантам координати місць дислокації української армії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Силовики затримали на Донбасі 18-річну дівчину, яку підозрюють у державній зраді та роботі спецслужб РФ. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Підозрюваною є 18-річна мешканка Бахмута, яка, за даними правоохоронців, співпрацювала з представником силового відомства Російської Федерації.

Дівчину звинувачують у передаванні координат місць дислокації бійців і військової техніки Збройних сил України.

"Протягом травня – червня 2022 року 18-річна громадянка України за власним бажанням передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців і військової техніки ЗСУ в Бахмуті. Зафіксовано 14 фактів передавання російським загарбникам зазначених даних", — інформує обласна прокуратура.

Підозрювану 18-річну мешканку Бахмута затримали у п'ятницю, 10 червня, співробітники Служби безпеки України, а зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Дівчині, як зазначають у прокуратурі, пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — "Державна зрада". Якщо вина підозрюваної буде доведена в суді — їй загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] У Бахмуті затримали дівчину, яка передавала координати місць дислокації ЗСУ

Нагадаємо, 10 червня СБУ заочно оголосила підозру одному з політтехнологів обвинуваченого у держзраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Фахівець, за даними силовиків, брав участь в ефірах на РосТВ і співпрацював із представниками спецслужб РФ на шкоду нацбезпеці України. Імовірним підозрюваним у державній зраді є політтехнолог Михайло Погребинський.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила колишнього проросійського бойовика "Л/ДНР", який намагався підписати контракт з однією з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.