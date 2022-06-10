Політтехнологу Медведчука висунуто підозру в держзраді, — СБУ (фото)

Підозрюваний, за даними правоохоронців, брав участь у пропагандистських ефірах на РосТВ і співпрацював із представниками спецслужб РФ, які працювали в Україні під дипломатичним прикриттям.

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Одному з політтехнологів народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якого затримали співробітники СБУ на початку квітня, заочно пред'явлена підозра у скоєнні державної зради. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

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За даними відомства, правоохоронці провели психолого-лінгвістичну експертизу, вивчили докази та дійшли висновку, що один із політтехнологів Віктора Медведчука пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які працювали на території України під дипломатичним прикриттям.

Крім цього, як повідомляють у СБУ, силовики вивчили ефіри пропагандистських програм за участю підозрюваного, під час яких заяви експерта спрямовували на шкоду суверенітету територіальної цілісності країни.

Під час проведення слідчих дій у політтехнолога виявили речі та документи, що підтверджують його зв'язки зі спецслужбами РФ. Зокрема, за даними СБУ, йдеться про аналітичні матеріали, в яких позитивно подається вторгнення російських військ в Україну та проведення "денацифікації".

"Він часто брав участь у пропагандистських програмах на росТВ і очолював групу політтехнологів та політичних експертів, які систематично готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та висували пропозиції щодо посилення російського впливу в суспільстві", — наголосили в спецслужбі та додали, що політтехнологу Віктора Медведчука заочно подано підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада".

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За даними видання "Бабель", йдеться про Михайла Погребинського, в офісі якого оперативники СБУ проводили обшуки наприкінці березня.

На офіційному сайті Офісу Генпрокурора в пресрелізі про подання підозри розміщено скриншот, зроблений під час ефіру пропагандистської програми на росТВ. Чоловік у кадрі схожий на Михайла Погребинського, проте силове відомство також офіційно не називає ім'я обвинуваченого в державній зраді.

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Нагадаємо, 6 березня ЗМІ повідомили про те, що один із політтехнологів обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука Михайло Погребинський виїхав з України. Експерта, в якого наприкінці березня оперативники СБУ проводили обшуки, помітили в Будапешті.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як українські спецслужби затримали обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука.