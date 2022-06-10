Политтехнологу Медведчука предъявлено подозрение в госизмене, — СБУ (фото)

Подозреваемый, по данным правоохранителей, участвовал в пропагандистских эфирах на росТВ и сотрудничал с представителями спецслужб РФ, работавших в Украине под дипломатическим прикрытием.

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Одному из политтехнологов народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который был задержан сотрудниками СБУ в начале апреля, заочно предъявление подозрение в совершении государственной измены. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

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По данным ведомства, правоохранители провели психолого-лингвистическую экспертизу, изучили доказательства и пришли к выводу, что один из политтехнологов Виктора Медведчука был связан с сотрудниками спецслужб РФ, которые работали на территории Украины под дипломатическим прикрытием.

Помимо этого, как сообщают в СБУ, силовики изучили эфиры пропагандистских программ с участием подозреваемого, во время которых заявления эксперты были направлены во вред суверенитету территориальной целостности страны.

В ходе проведения следственных действий у политтехнолога выявили вещи и документы, которые подтверждают его связи со спецслужбами РФ. В частности, по данным СБУ, речь идет об аналитических материалах, в которых позитивно преподносится вторжение российских войск в Украину и проведение "денацификации".

"Он часто участвовал в пропагандистских программах на росТВ и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов, которые систематически готовили аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине и выдвигали предложения по усилению российского влияния в обществе", — подчеркнули в спецслужбе и добавили, что политтехнологу Виктора Медведчука заочно предъявлено подозрение по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена".

[ + – ] СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене [ + – ] СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене [ + – ] СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене [ + – ] СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене

По данным издания "Бабель", речь идет о Михаиле Погребинском, в офисе которого оперативники СБУ проводили обыски в конце марта.

На официальном сайте Офиса Генпрокурора в пресс-релизе о предъявлении подозрения размещен скриншот, сделанный во время эфира пропагандистской программы на росТВ. Мужчина в кадре похож на Михаила Погребинского, однако силовое ведомство также официально не называет имя обвиняемого в государственной измене.

[ + – ] СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене

Напомним, 6 марта СМИ сообщили о том, что один из политтехнологов обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука Михаил Погребинский выехал из Украины. Эксперта, у которого в конце марта оперативники СБУ проводили обыски, заметили в Будапеште.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как украинские спецслужбы задержали обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.