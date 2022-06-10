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Политика Виктор Медведчук задержан СБУ Дело Медведчука

Политтехнологу Медведчука предъявлено подозрение в госизмене, — СБУ (фото)

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Михаил Погребинский пропаганда спецслужбы РФ госизмена СБУ следователи Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене

Подозреваемый, по данным правоохранителей, участвовал в пропагандистских эфирах на росТВ и сотрудничал с представителями спецслужб РФ, работавших в Украине под дипломатическим прикрытием.

Одному из политтехнологов народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, который был задержан сотрудниками СБУ в начале апреля, заочно предъявление подозрение в совершении государственной измены. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

По данным ведомства, правоохранители провели психолого-лингвистическую экспертизу, изучили доказательства и пришли к выводу, что один из политтехнологов Виктора Медведчука был связан с сотрудниками спецслужб РФ, которые работали на территории Украины под дипломатическим прикрытием.

Помимо этого, как сообщают в СБУ, силовики изучили эфиры пропагандистских программ с участием подозреваемого, во время которых заявления эксперты были направлены во вред суверенитету территориальной целостности страны.

В ходе проведения следственных действий у политтехнолога выявили вещи и документы, которые подтверждают его связи со спецслужбами РФ. В частности, по данным СБУ, речь идет об аналитических материалах, в которых позитивно преподносится вторжение российских войск в Украину и проведение "денацификации".

"Он часто участвовал в пропагандистских программах на росТВ и возглавлял группу политтехнологов и политических экспертов, которые систематически готовили аналитические записки по общественно-политической обстановке в Украине и выдвигали предложения по усилению российского влияния в обществе", — подчеркнули в спецслужбе и добавили, что политтехнологу Виктора Медведчука заочно предъявлено подозрение по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена".

Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук
Михаил Погребинский госизмена пропаганда спецслужбы Россия обыски СБУ политтехнолог Медведчук

По данным издания "Бабель", речь идет о Михаиле Погребинском, в офисе которого оперативники СБУ проводили обыски в конце марта.

На официальном сайте Офиса Генпрокурора в пресс-релизе о предъявлении подозрения размещен скриншот, сделанный во время эфира пропагандистской программы на росТВ. Мужчина в кадре похож на Михаила Погребинского, однако силовое ведомство также официально не называет имя обвиняемого в государственной измене.

Михаил Погребинский пропаганда спецслужбы РФ госизмена СБУ следователи Медведчук
СБУ объявила Михаилу Погребинскому подозрение в госизмене

Напомним, 6 марта СМИ сообщили о том, что один из политтехнологов обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука Михаил Погребинский выехал из Украины. Эксперта, у которого в конце марта оперативники СБУ проводили обыски, заметили в Будапеште.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как украинские спецслужбы задержали обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.