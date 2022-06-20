Диверсант із Близького Сходу готував теракти у Чернівцях, — СБУ (фото, відео)

За даними контррозвідки, підозрюваний, який має паспорт громадянина України, за завданням російських спецслужб мав здійснити вибухи на залізниці.

Служба безпеки України повідомила про затримання диверсанта, якого звинувачують у підготовці терактів у Чернівцях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Громадянина підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ, за завданням яких чоловік мав здійснити теракти на об'єктах залізниці у Чернівцях.

У СБУ зазначають, що обвинувачений перебував на агентурному зв'язку із проросійськими бойовиками "Л/ДНР". У чоловіка є паспорт громадянина України та прописка в Києві, але тривалий час він перебував на "консервації" в одній із країн на Близькому Сході. Після здійснення повномасштабного вторгнення ЗС РФ диверсант отримав завдання повернутися до країни та здійснювати збір даних про постачання озброєння для ЗСУ.

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До того ж, як стверджують правоохоронці, затриманий мав розвідувати місцезнаходження резервуарів із паливом та дислокацію українських військових підрозділів у Чернівецькій області. Куратори зі спецслужб РФ також дали чоловікові завдання здійснити вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах.

За даними СБУ, обвинуваченому висунуто звинувачення за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України — "Участь у терористичній групі або терористичній організації". Суд уже обрав запобіжний захід чоловікові у вигляді утримання під вартою. Якщо його вина буде доведена, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

[ + – ] Диверсант РФ готував теракти у Чернівцях [ + – ] Диверсант РФ готував теракти у Чернівцях [ + – ] Диверсант РФ готував теракти у Чернівцях

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала агентурну мережу спецслужб РФ, куратором якої був радник Сергія Аксьонова. У межах проведення спецоперації правоохоронці затримали 19 осіб, які займалися коригуванням обстрілів армії Росії та збором інформації про пересування підрозділів ЗСУ.

Також повідомлялося, що на Донбасі затримали 18-річну дівчину, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Жителька Бахмута добровільно передавала окупантам інформацію про пересування українських військовослужбовців та місця дислокації ЗСУ у прифронтовому місті.