Диверсант із Близького Сходу готував теракти у Чернівцях, — СБУ (фото, відео)
За даними контррозвідки, підозрюваний, який має паспорт громадянина України, за завданням російських спецслужб мав здійснити вибухи на залізниці.
Служба безпеки України повідомила про затримання диверсанта, якого звинувачують у підготовці терактів у Чернівцях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Громадянина підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ, за завданням яких чоловік мав здійснити теракти на об'єктах залізниці у Чернівцях.
У СБУ зазначають, що обвинувачений перебував на агентурному зв'язку із проросійськими бойовиками "Л/ДНР". У чоловіка є паспорт громадянина України та прописка в Києві, але тривалий час він перебував на "консервації" в одній із країн на Близькому Сході. Після здійснення повномасштабного вторгнення ЗС РФ диверсант отримав завдання повернутися до країни та здійснювати збір даних про постачання озброєння для ЗСУ.
До того ж, як стверджують правоохоронці, затриманий мав розвідувати місцезнаходження резервуарів із паливом та дислокацію українських військових підрозділів у Чернівецькій області. Куратори зі спецслужб РФ також дали чоловікові завдання здійснити вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах.
За даними СБУ, обвинуваченому висунуто звинувачення за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України — "Участь у терористичній групі або терористичній організації". Суд уже обрав запобіжний захід чоловікові у вигляді утримання під вартою. Якщо його вина буде доведена, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала агентурну мережу спецслужб РФ, куратором якої був радник Сергія Аксьонова. У межах проведення спецоперації правоохоронці затримали 19 осіб, які займалися коригуванням обстрілів армії Росії та збором інформації про пересування підрозділів ЗСУ.
Також повідомлялося, що на Донбасі затримали 18-річну дівчину, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ. Жителька Бахмута добровільно передавала окупантам інформацію про пересування українських військовослужбовців та місця дислокації ЗСУ у прифронтовому місті.