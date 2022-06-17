СБУ ліквідувала агентурну мережу ФСБ, якою курував радник Аксьонова (фото, відео)

У ході спецоперації було затримано 19 осіб у різних українських містах, які займалися коригуванням обстрілів ЗС РФ і збиранням інформації про пересування української армії.

Служба безпеки повідомила про успішну спецоперацію, під час якої було ліквідовано велику агентурну мережу ФСБ на території України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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За словами правоохоронців, 19 громадян під час спецоперації було затримано в Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях. Підозрювані, як стверджують у СБУ, були коригувальниками обстрілів ЗС РФ.

Окрім цього, учасники агентурної мережі ФСБ розвідували позиції підрозділів Збройних сил України та передавали кураторам інформацію про місця утримання російських військовополонених. СБУ також звинувачує затриманих у зборі даних про проукраїнських громадян, які протистоять ЗС РФ на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

Координатором групи був співробітник російської спецслужби — радник "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова. Передача інформації здійснювалася через спеціальних "зв'язкових" на Херсонщині, а для комунікації підозрювані використовували месенджер Telegram.

[ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова

"Вдалося запобігти численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житлових будинках українців. Серед переданих окупантам відомостей були електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об'єктів критичної інфраструктури й українських військових підрозділів", — наголосили в СБУ й додали, що в межах кримінального провадження оперативники провели понад 30 обшуків.

Під час слідчих слідств правоохоронці виявили зброю, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, а також агітаційні матеріали антиукраїнського характеру. Розслідування проводиться за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". За даними СБУ, зараз вирішується питання про оголошення затриманим підозри й обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Якщо суд доведе вину підозрюваних, їм загрожує до 15 років ув'язнення чи довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова [ + – ] СБУ ліквідувала мережу ФСБ під керівництвом радника Аксьонова

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали 18-річну дівчину на Донбасі, яка збирала інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та передавала відомості російським спецслужбам.

Також повідомлялося, що СБУ викрила проросійського бойовика "Л/ДНР", який намагався підписати контракт із підрозділом ЗСУ.