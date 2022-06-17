UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, которую курировал советник Аксенова (фото, видео)

85
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, которую курировал советник Аксенова

В ходе спецоперации были задержаны 19 человек в разных украинских городах, которые занимались корректировкой обстрелов ВС РФ и сбором информации о передвижении украинской армии.

Служба безопасности сообщила об успешной спецоперации, в ходе которой была ликвидирована большая агентурная сеть ФСБ на территории Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По словам правоохранителей, 19 граждан в ходе спецоперации были задержаны в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях. Подозреваемые, как утверждают в СБУ, были корректировщиками обстрелов ВС РФ.

Кроме этого, участники агентурной сети ФСБ разведывали позиции подразделений Вооруженных сил Украины и передовали кураторам информацию о местах содержания российских военнопленных. СБУ также обвиняет задержанных в сборе данных о проукраинских гражданах, которые противостоят ВС РФ на временно неподконтрольных Киеву территориях.

Координатором группы являлся сотрудник российской спецслужбы — советник "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Передача информации осуществлялась через специальных "связных" на Херсонщине, а для коммуникации подозреваемые использовали мессенджер Telegram.

СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова

"Удалось предотвратить многочисленные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев. Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений", — подчеркнули в СБУ и добавили, что в рамках уголовного производства оперативники провели свыше 30 обысков.

В ходе следственных следствий правоохранители выявили оружие, компьютерную технику и средства связи, а также агитационные материалы антиукраинского характера. Расследование проводится по ч.2 ст 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". По данным СБУ, сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд докажет вину подозреваемых — им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики
СБУ спецоперация задержание сеть агенты ФСБ Аксенов корректировщики

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали 18-летнюю девушку на Донбассе, которая собирала информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и передовала сведения российским спецслужбам.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила пророссийского боевика "Л/ДНР", который пытался подписать контракт с подразделением ВСУ.