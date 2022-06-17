СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, которую курировал советник Аксенова (фото, видео)

В ходе спецоперации были задержаны 19 человек в разных украинских городах, которые занимались корректировкой обстрелов ВС РФ и сбором информации о передвижении украинской армии.

Служба безопасности сообщила об успешной спецоперации, в ходе которой была ликвидирована большая агентурная сеть ФСБ на территории Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По словам правоохранителей, 19 граждан в ходе спецоперации были задержаны в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях. Подозреваемые, как утверждают в СБУ, были корректировщиками обстрелов ВС РФ.

Кроме этого, участники агентурной сети ФСБ разведывали позиции подразделений Вооруженных сил Украины и передовали кураторам информацию о местах содержания российских военнопленных. СБУ также обвиняет задержанных в сборе данных о проукраинских гражданах, которые противостоят ВС РФ на временно неподконтрольных Киеву территориях.

Координатором группы являлся сотрудник российской спецслужбы — советник "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Передача информации осуществлялась через специальных "связных" на Херсонщине, а для коммуникации подозреваемые использовали мессенджер Telegram.

[ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова

"Удалось предотвратить многочисленные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев. Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений", — подчеркнули в СБУ и добавили, что в рамках уголовного производства оперативники провели свыше 30 обысков.

В ходе следственных следствий правоохранители выявили оружие, компьютерную технику и средства связи, а также агитационные материалы антиукраинского характера. Расследование проводится по ч.2 ст 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". По данным СБУ, сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд докажет вину подозреваемых — им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

[ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова [ + – ] СБУ ликвидировала сеть ФСБ под руководством советника Аксенова

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали 18-летнюю девушку на Донбассе, которая собирала информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и передовала сведения российским спецслужбам.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила пророссийского боевика "Л/ДНР", который пытался подписать контракт с подразделением ВСУ.