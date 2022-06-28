СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Львовщине, Киеву и Донбасу (фото)

В результате одного из ракетных обстрелов, который корректировал задержанный, погибло более 50 военнослужащих.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и задержании нескольких граждан, которые корректировали ракетные удары ВС РФ по Киеву, Львовской и Донецкой областях. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, контрразведка СБУ задержала агента спецслужб Российской Федерации, который корректировал ракетные удары ВС РФ по Яворовскому военному полигону. Информацию оккупантам передавал бывший сотрудник КГБ, отправлявший своему куратору точные локации с пометками на карте через скрытый чат в мессенджере Telegram.

СБУ напоминает, что в результате ракетных ударов ВС РФ по Яворовскому полигону погибли 61 военнослужащий, а 147 бойцов получили различные ранения. Подозреваемому уже избрали меру пресечения в видео содержания под стражей без права внесения залога.

[ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине

Еще один гражданин, которого обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, был задержан в Киеве. Как утверждают в СБУ, мужчина корректировал ракетные удары по столице и отправлял своему куратору фотоматериалы с места обстрела.

"Среди объектов, по которым целился враг, был стратегически важный оборонный завод. Агентом захватчиков оказался работник одного из машиностроительных предприятий. Среди своих коллег он поддерживал агрессоров и отрицал их преступления, в том числе обстрелы украинских городов", — говорится в сообщении СБУ.

[ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине [ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине [ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине [ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине [ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине

Помимо этого, в Киеве задержан еще один сотрудник государственного предприятия, который рассылал коллегам через Telegram провокационные материалы. Подозреваемый, как рассказывают в СБУ, оправдывал полномасштабное вторжение России для "защиты Донбасса". В ходе обысков правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также флеш-носители со служебной документацией.

Еще одного гражданина, которого подозревают в работе на спецслужбы РФ, задержали в Донецкой области. Обвиняемый, по данным СБУ, передавал оккупантам разведывательные данные по позициям украинских войск в районе Бахмута. Мужчина был завербован спецслужбами РФ в июне текущего года.

[ + – ] СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов ВС РФ по Украине

Напомним, ранее СБУ задержала в Николаеве завербованного российскими спецслужбами бывшего депутата. По данным правоохранителей, подозреваемый придумал концепцию "Николаевской народной республики", которая после окончания полномасштабной войны должна была войти в состав РФ.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ разоблачила в украинских органах власти агентов ФСБ, которые за денежное вознаграждение передавали секретные документы спецслужбам РФ.