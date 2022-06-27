Придумал план "народной республики": в Николаеве СБУ задержала завербованного РФ экс-депутата (фото)

По данным силовиков, в статусе "народной республики" с официальным русским языком, своим гербом и флагом область просуществовала бы до завершения войны. А после попросилась бы в состав РФ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали российского агента, который придумал концепцию "Николаевской народной республики". Экс-депутат городского совета был завербован спецслужбами РФ и готовил план "Николаевской народной республики", которую должны были бы впоследствии принять в состав РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

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Сообщается, что задержанный готовил документальное, юридическое и общественно-политическое обоснование для организации псевдореспублики на территории Николаевской области.

Во время обыска у мужчины были обнаружены документы, которые служат доказательством того, что Николаевская область должна была заявить о выходе из состава территорий Украины и объявить себя так называемой "ННР".

[ + – ] Задержание бывшего депутата в Николаеве. [ + – ] Задержание бывшего депутата в Николаеве.

В таком статусе, с официальным русским языком, собственными гербом, флагом и гимном эта территория просуществовала бы до завершения т.н. "специальной операции", впоследствии квазигосударственное образование попросило бы о включении в состав РФ.

Отмечается, что подозреваемый не только готовил план, а и передавал данные о местонахождении подразделений ВСУ в Николаеве.

Во время обыска были обнаружены доказательства причастности, например переписки с сотрудниками российских спецслужб и записи о создании "ННР".

Депутату, подозреваемому в коллаборационизме, была обещана одна из руководящих должностей после захвата области. Сейчас ему сообщили о подозрении в госизмене.

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