Вигадав план "народної республіки": у Миколаєві СБУ затримала завербованого РФ ексдепутата (фото)

За даними силовиків, у статусі "народної республіки" з офіційною російською мовою, своїм гербом і прапором область проіснувала б до завершення війни. А потім попросилася б до складу РФ.

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російського агента, який вигадав концепцію "Миколаївської народної республіки". Ексдепутата міської ради було завербовано спецслужбами РФ, і він готував план "Миколаївської народної республіки", яку мали б згодом прийняти до складу РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що затриманий готував документальне, юридичне та суспільно-політичне обґрунтування для організації псевдореспубліки на території Миколаївської області.

Під час обшуку в чоловіка були виявлені документи, які є доказом того, що Миколаївська область мала заявити про вихід зі складу територій України й оголосити себе так званою "МНР".

[ + – ] Затримання колишнього депутата в Миколаєві [ + – ] Затримання колишнього депутата в Миколаєві

У такому статусі з офіційною російською мовою, власним гербом, прапором і гімном ця територія проіснувала б до завершення т.зв. "спеціальної операції", згодом квазідержавне утворення попросило б про включення до складу РФ.

Зазначається, що підозрюваний не лише готував план, а й передавав дані про місцезнаходження підрозділів ЗСУ в Миколаєві.

Під час обшуку було виявлено докази причетності, наприклад, листування зі співробітниками російських спецслужб і записи про створення "МНР".

Депутату, підозрюваному в колабораціонізмі, обіцяли одну з керівних посад після захоплення області. Наразі йому повідомили про підозру в держзраді.

Раніше Фокус повідомляв, що ФСБ склала темники для чиновників, яких учать правильно хвалити Путіна. Документ, який опинився в розпорядженні української розвідки, відзначений грифом "для неухильного використання".