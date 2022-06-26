ФСБ підготувала методички для чиновників, які вчать хвалити Путіна — СБУ

За даними української спецслужби, документ, адресований російським держслужбовцям, має гриф "для неухильного використання".

Служба безпеки України перехопила нові методички ФСБ, у яких російських чиновників вчать правильно хвалити російського президента Володимира Путіна та коментувати війну в Україні, повідомляє пресслужба відомства.

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Документ, який СБУ перехопила під час розсилки секретними каналами зв'язку до федеральних органів виконавчої влади, має примітку "для неухильного використання". На основі наведених у ньому тез російські чиновники, артисти та спортсмени мають готувати свої виступи. За даними СБУ, тези з цього документа використали на березневому концерті в московських Лужниках, присвяченому роковинам анексії Криму, та на червневому петербурзькому економічному форумі.

[ + – ] Деякі тези, озвучені в методиці, використав і Володимир Путін, й інші оратори на березневому концерті в Москві Фото: radiosputnik.ria.ru

Як в ФСБ пропонують пояснювати антиросійські санкції

"Один із головних наказів ФСБ — хвалити Путіна. Адже це він нібито "не допустив війни на території Росії, якій так хотів Захід" та "особисто захистив Росію від знищення, а росіян — від стояння на колінах", — наголосив спікер СБУ Артем Дехтеренко. — Аналітики ФСБ перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій "Санкції — це нові можливості, а Захід шкодить насамперед собі" — так у методичках пояснюють економічний спад в РФ, а щоб зняти із себе відповідальність за зубожіння росіян після 24 лютого, пропагандисти мають переконувати, що санкції це не результат "військової спецоперації", а світова епідемія ненависті до Росії та всього російського".

Як молоді пояснюють користь блокування Instagram

Дехтеренко зазначив, що в перехоплених раніше методичках ФСБ звертали увагу на високий рівень пацифізму серед молоді. У цьому документі звернули увагу на роботу з молодими людьми.

"Пропагандисти знайшли "покращення" і для них. Наприклад: блокування Instagram спецслужби Росії називають повною перемогою російської влади й очевидним провалом Заходу. Адже більшість росіян віддають перевагу "Одноклассникам", — зазначив речник СБУ. — Єдине, що не враховують у своєму звіті співробітники ФСБ — це потік сліз у самому Instagram від російських блогерів. Вони чомусь мають страждати через рішення своєї влади".

Нагадаємо, на території Росії влада РФ заблокувала соціальні мережі Instagram і Facebook 14 березня. Після цього суд визнав екстремістської власника соцмереж — компанію Meta.

Як повідомлялося раніше, 17 червня Служба безпеки повідомила про успішну спецоперацію, під час якої було ліквідовано агентурну мережу ФСБ на території України. У Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях затримали 19 осіб, які, як стверджують в СБУ, були коригувальниками обстрілів ЗС РФ. Також вони передавали кураторам інформацію про позиції ЗСУ, місця утримання російських військовополонених і збирали дані про проукраїнських громадян, які живуть на окупованих територіях.

На початку червня СБУ затримала киянина, який створив понад 20 проросійських інтернет-ресурсів, розповсюджуючи фейкову інформацію про військову агресію РФ. За даними відомства, українця також було завербовано ФСБ.