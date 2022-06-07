Завербований ФСБ киянин створив понад 20 проросійських сайтів, — СБУ (відео)

Українець допомагав російським спецслужбам виправдовувати військову агресію РФ та дискредитувати солдатів ЗСУ. Загальна аудиторія створених ним ресурсів налічувала понад 2,2 млн користувачів на місяць.

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Служба безпеки України затримала киянина, завербованого ФСБ для створення проросійських інтернет-ресурсів та поширення фейкової інформації про військову агресію РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"За даними кібердепартаменту СБУ, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "російського світу" в нашій державі", — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Російські спецслужби доручили завербованому громадянину України створити щонайменше двадцять інтернет-ЗМІ. На сайтах виправдовували дії Російської Федерації в Україні, а також розганялася хибна інформація про ЗСУ та дискредитувалися українські військові. Як повідомляють, головною метою таких ЗМІ було нарощування проросійських настроїв серед українців.

Загальна аудиторія створених киянином ресурсів досягала близько 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.

[ + – ] Затримання агента ФСБ у Києві. Фото: СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Наразі слідчі СБУ оголосили затриманому про підозру у виготовленні та розповсюдженні матеріалів, що виправдовують військову агресію РФ проти України за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.

[ + – ] Проросійські сайти створені затриманим. Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: СБУ

Сьогодні пресслужба СБУ також повідомила про затримання бойовика "Л/ДНР", який намагався влаштуватися у десант ЗСУ. Підозрюваний, за даними силовиків, після служби в лавах незаконних формувань звернувся до українського військкомату, щоб його відправили служити до однієї з бригад ЗСУ.

Раніше стало відомо, що СБУ викрила схему продажу гуманітарної допомоги на 60 млн гривень.