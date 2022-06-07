Завербованный ФСБ киевлянин создал более 20 пророссийских сайтов, — СБУ (видео)

Украинец помогал российским спецслужбам оправдывать военную агрессию РФ и дискредитировать солдат ВСУ. Общая аудитория созданных им ресурсов насчитывала более 2,2 млн пользователей в месяц.

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Служба безопасности Украины задержала киевлянина, завербованного ФСБ для создания пророссийских интернет-ресурсов и распространения фейковой информации о военной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"По данным кибердепартамента СБУ, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве", — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Российские спецслужбы поручили завербованному гражданину Украины создать не менее двадцати интернет-СМИ. На сайтах оправдывались действия Российской Федерации в Украине, а также разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ и дискредитировались украинские военные. Как сообщается, главной целью таких СМИ было наращивание пророссийских настроений среди украинцев.

Общая аудитория созданных киевлянином ресурсов достигала около 2,2 млн уникальных пользователей в месяц.

[ + – ] Задержание агента ФСБ в Киеве. Фото: СБУ Фото: пресс-служба СБУ

В настоящее время следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в изготовлении и распространении материалов, оправдывающих военную агрессию РФ против Украины по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] Пророссийские сайты, созданные задержанным. Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: СБУ

Сегодня пресс-служба СБУ также сообщила о задержании боевика "Л/ДНР", пытавшегося устроиться в десант ВСУ. Подозреваемый, по данным силовиков, после службы в рядах незаконных формирований обратился в украинский военкомат, чтобы его отправили служить в одну из бригад ВСУ.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила схему продажи гуманитарной помощи на 60 млн гривен.