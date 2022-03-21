У РФ заборонили Instagram та Facebook через екстремізм: що загрожує звичайним росіянам

Meta Platforms у Росії звинуватили в закликах до насильства проти російських військових та Путіна.

21 березня Тверський суд Москви заборонив у Росії соціальні мережі Instagram та Facebook "за екстремістську діяльність". Рішення набирає чинності негайно, повідомили РІА Новини.

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Прокурор у суді заявив про те, що росіян не вважатимуть екстремістами й не притягуватимуть до відповідальності в разі використання соцмереж Facebook та Instagram. Також суддя оголосив, що заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp:

Попри заяву про те, що звичайних росіян за використання соцмереж не каратимуть, залишаються ризики. Як пише 3DNews, за словами юриста, притягнути до відповідальності можуть за публічне демонстрування символіки заборонених сервісів, наприклад, на сайтах, на дверях магазинів або кафе. Це може бути підставою для притягнення до відповідальності до 15 діб арешту (стаття 20.3 КК).

Замовлення реклами у Facebook та Instagram та торгівлю акціями Meta можуть кваліфікувати як фінансування екстремістської діяльності, а це вже кримінальна відповідальність (стаття 282.3 КК).

Як прокоментував ЗМІ юрист Олександр Грибаков, "у Meta після заборони Facebook і Instagram у РФ є два варіанти: оскаржити рішення у вищій інстанції або змінити свій контент відповідно до законодавства Росії".

Відомо, що юристам Meta не дали достатньо часу, щоб ознайомитись із 500-сторінковою справою проти компанії. Відповідно до законодавства, юристи мали через 15 днів оголосити про позицію відповідача. Але з моменту, як подали позов і винесли рішення, минуло менш як 15 днів, повідомляє ТАРС. Також Meta просила припинити провадження проти неї, тому що компанія не має офіційних представництв на території РФ і є іноземною юридичною особою.

Раніше з'явилася інформація, що Meta дозволила публікувати у Facebook та Instagram заклики до насильства проти російських військових, а також проти президента Росії Володимира Путіна та його білоруського колеги Олександра Лукашенка. Для цього корпорація змінила у своїх соцмережах правила для політичних висловів, але наголосила, що, як і раніше, забороняє закликати до насильства проти звичайних росіян.

Ще 11 березня Генпрокуратура та Радфед РФ звинуватили Meta в екстремізмі через заклики до насильства проти російських військовослужбовців та президента Путіна. Після заяви Генеральної прокуратури, на сайті Роскомндазору з'явилося повідомлення про блокування Instagram у Росії.